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Преступления Происшествия

Стали известны подробности задержания 14-летней девушки-террористки из Самары

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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По данным Mash, 14-летнюю Софью М.внесли в перечень террористов и экстремистов из-за запрещенной литературы, которую школьница читала и хранила дома.

Также школьница сидела в экстремистских чатах, где ее обрабатывали. О книгах и незаконных увлечениях удалось узнать благодаря задержанию — Софья напала на одноклассника с ножом. После нападения ее задержали на 30 дней и отправили на принудительное лечение.

Напомним, ранее стало известно, что 14-летняя жительница Самары попала в федеральный реестр террористов и экстремистов. Она не единственной попала в реестр в таком юном возрасте — в списке 14 человек 2012 г. рождения. Жители Самары также уже попадали в список террористов и экстремистов. Так, недавно список пополнили три других самарца, среди них — известный спортсмен.

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