Стали известны подробности задержания 14-летней девушки-террористки из Самары

По данным Mash, 14-летнюю Софью М.внесли в перечень террористов и экстремистов из-за запрещенной литературы, которую школьница читала и хранила дома.
Также школьница сидела в экстремистских чатах, где ее обрабатывали. О книгах и незаконных увлечениях удалось узнать благодаря задержанию — Софья напала на одноклассника с ножом. После нападения ее задержали на 30 дней и отправили на принудительное лечение.
Напомним, ранее стало известно, что 14-летняя жительница Самары попала в федеральный реестр террористов и экстремистов. Она не единственной попала в реестр в таком юном возрасте — в списке 14 человек 2012 г. рождения. Жители Самары также уже попадали в список террористов и экстремистов. Так, недавно список пополнили три других самарца, среди них — известный спортсмен.
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц