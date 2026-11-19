Молодой человек проник на территорию полицейского участка и поджег машину. Поймали его на месте случившегося.
В Чувашской Республике жителю Самары предъявили обвинение в совершении террористического акта. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СК России. Известно, что задержанному 19 лет. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Совершение террористического акта").
По версии следствия, в ночь с 1 на 2 ноября обвиняемый, выполняя указания лиц, с которыми общался в мессенджере, проник на закрытую территорию стоянки служебного автотранспорта отдела транспортной полиции Чебоксар. С помощью горючей смеси он поджег служебный автомобиль полиции. Обвиняемого задержали на месте происшествия.
Следователи во взаимодействии с УФСБ по Чувашской Республике и УТ МВД России по Приволжскому федеральному округу продолжают устанавливать все детали произошедшего и других участников планируемого преступления.
"СК России предупреждает, что в Сети действуют вербовщики, которые под различными предлогами склоняют граждан (в том числе несовершеннолетних) к совершению террористических и диверсионных преступлений. Предложения быстрого заработка, выполнение сомнительных заданий и обещания вознаграждения могут являться частью преступной схемы. О подобных предложениях необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы", - рассказали в ведомстве.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут