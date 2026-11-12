В Похвистневском районе пьяный мужчина угнал у отца машину и попал на ней в ДТП

В Похвистневском районе полицейские задержали 20-летнего жителя, подозреваемого в угоне автомобиля, на которой было совершено ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В полицию за помощью обратился житель с. Савруха. Мужчина заявил о пропаже принадлежащего ему автомобиля, находившегося в гараже.

Спустя время к сотрудникам Госавтоинспекции поступила информация о ДТП с участием разыскиваемой машины. На ул. Красноармейской в с. Савруха водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Водителем оказался 20-летний сын заявителя, не имеющий права управления транспортным средством. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанный пояснил, что, находясь в гараже, принадлежавшем его отцу, решил без спроса воспользоваться автомобилем.

Автомобиль возвращен законному владельцу, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.