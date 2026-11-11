В Самаре будут судить женщину, убившую в пьяной ссоре сожителя

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы, которая убила сожителя, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в ночь с 23 на 24 июня 2026 г. фигурантка, находясь в квартире по месту жительства, в ходе ссоры при распитии алкоголя, нанесла своему 38-летнему сожителю удар ножом в область туловища. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.
В настоящее время по уголовному делу, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), собрана достаточная доказательственная база и оно направлено в суд.
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Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут