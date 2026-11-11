В Самаре будут судить женщину, убившую в пьяной ссоре сожителя

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы, которая убила сожителя, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в ночь с 23 на 24 июня 2026 г. фигурантка, находясь в квартире по месту жительства, в ходе ссоры при распитии алкоголя, нанесла своему 38-летнему сожителю удар ножом в область туловища. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

В настоящее время по уголовному делу, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), собрана достаточная доказательственная база и оно направлено в суд.