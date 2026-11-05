Тольяттинца будут судить за жестокое избиение знакомого

Автозаводский районный суд Тольятти рассмотрит уголовное дело 35-летнего безработного мужчины, обвиняемого в умышленном нанесении тяжких травм. Об этом сообщает районная прокуратура.

Вечером 11 июля 2025 г. он у дома №43б по ул. 40 лет Победы встретил группу знакомых, в том числе мужчину, с которым был знаком более пяти лет. Один из них без причины ударил его кулаком в лицо, началась драка. Потерпевший упал на землю, а знакомый продолжил бить его ногами по ребрам. Остановил избиение случайный прохожий. При этом находившиеся рядом знакомые дерущихся просто молча наблюдая за происходящим.

Врачам пострадавший, получивший переломы 8-го и 9-го ребер, по требованию обвиняемого сказал, что травмы получил сам, упав с велосипеда и ударившись о бордюр. Однако позже, не дождавшись от обидчика извинений или благодарности за сокрытие преступления, он подал заявление в полицию.

Обвиняемый вины не признал. По ч. 1 ст. 111 УК РФ ему грозит до восьми лет лишения свободы.