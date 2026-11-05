Тольяттинца будут судить за жестокое избиение знакомого

Автозаводский районный суд Тольятти рассмотрит уголовное дело 35-летнего безработного мужчины, обвиняемого в умышленном нанесении тяжких травм. Об этом сообщает районная прокуратура.
Вечером 11 июля 2025 г. он у дома №43б по ул. 40 лет Победы встретил группу знакомых, в том числе мужчину, с которым был знаком более пяти лет. Один из них без причины ударил его кулаком в лицо, началась драка. Потерпевший упал на землю, а знакомый продолжил бить его ногами по ребрам. Остановил избиение случайный прохожий. При этом находившиеся рядом знакомые дерущихся просто молча наблюдая за происходящим.
Врачам пострадавший, получивший переломы 8-го и 9-го ребер, по требованию обвиняемого сказал, что травмы получил сам, упав с велосипеда и ударившись о бордюр. Однако позже, не дождавшись от обидчика извинений или благодарности за сокрытие преступления, он подал заявление в полицию.
Обвиняемый вины не признал. По ч. 1 ст. 111 УК РФ ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут