Индиец прилетел из Узбекистана в Курумоч и попался на контрабанде алмазов

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В аэропорту Курумоч самарские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза стратегически важного товара. В "зеленом" коридоре был задержан гражданин Индии, прибывший рейсом из Узбекистана. У мужчины обнаружили 107 ограненных камней разных размеров и цветов, сообщает самарская таможня.

Фото: пресс-служба Самарской таможни