В Самаре организацию наказали за маскировку займов под лизинг

Компанию в Самаре оштрафовали на 275 тыс. руб. за выдачу займов под видом лизинга. Организация продолжила нелегальную деятельность даже после привлечения к ответственности в 2025 г., сообщает региональная прокуратура.
Надзорное ведомство совместно с контролирующими органами выявило, что фирма незаконно выдает потребительские займы, прикрываясь схемой возвратного лизинга. При этом еще в 2025 г. ее уже привлекали к ответственности за аналогичные нарушения.
По материалам прокуратуры Октябрьского района в отношении юрлица и должностного лица возбудили дела за повторное совершение административного правонарушения за выдачу потребительских кредитов.
Мировой судья назначил штрафы на общую сумму 275 тыс. рублей. После вступления постановлений в силу надзорное ведомство рассмотрит вопрос о принудительной ликвидации компании.
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Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут