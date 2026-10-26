В Самаре организацию наказали за маскировку займов под лизинг

Компанию в Самаре оштрафовали на 275 тыс. руб. за выдачу займов под видом лизинга. Организация продолжила нелегальную деятельность даже после привлечения к ответственности в 2025 г., сообщает региональная прокуратура.

Надзорное ведомство совместно с контролирующими органами выявило, что фирма незаконно выдает потребительские займы, прикрываясь схемой возвратного лизинга. При этом еще в 2025 г. ее уже привлекали к ответственности за аналогичные нарушения.

По материалам прокуратуры Октябрьского района в отношении юрлица и должностного лица возбудили дела за повторное совершение административного правонарушения за выдачу потребительских кредитов.

Мировой судья назначил штрафы на общую сумму 275 тыс. рублей. После вступления постановлений в силу надзорное ведомство рассмотрит вопрос о принудительной ликвидации компании.