В Самаре любитель пьяной езды осужден за гибель человека

В январе 2025 г. застолье двух знакомых закончилось смертельным конфликтом. В разгар ссоры 37‑летний гражданин дважды ударил приятеля — сначала в плечо, затем в голову. От удара потерпевший рухнул без сознания. Медики диагностировали тяжелейшие травмы: закрытую черепно‑мозговую травму, кровоизлияния под оболочку и в желудочки мозга, серьезные повреждения тканей в височной и затылочной долях. Несмотря на экстренную помощь, мужчина скончался в больнице.

Как рассказывают в самарском облсуде, этой трагедии предшествовали и другие опасные проступки фигуранта.

Еще в декабре 2024 г. гражданин, уже имевший административное наказание за отказ от медосвидетельствования, вновь сел за руль автомобиля "Lifan" (автомобиль принадлежал его знакомой) и вновь отказался пройти проверку на опьянение после остановки сотрудниками ГИБДД.

Промышленный районный суд Самары признал подсудимого виновным по двум статьям: ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшего).

С учетом смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима, а также лишение права управлять транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.