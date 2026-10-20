В Самаре любитель пьяной езды осужден за гибель человека

В январе 2025 г. застолье двух знакомых закончилось смертельным конфликтом. В разгар ссоры 37‑летний гражданин дважды ударил приятеля — сначала в плечо, затем в голову. От удара потерпевший рухнул без сознания. Медики диагностировали тяжелейшие травмы: закрытую черепно‑мозговую травму, кровоизлияния под оболочку и в желудочки мозга, серьезные повреждения тканей в височной и затылочной долях. Несмотря на экстренную помощь, мужчина скончался в больнице.
Как рассказывают в самарском облсуде, этой трагедии предшествовали и другие опасные проступки фигуранта.
Еще в декабре 2024 г. гражданин, уже имевший административное наказание за отказ от медосвидетельствования, вновь сел за руль автомобиля "Lifan" (автомобиль принадлежал его знакомой) и вновь отказался пройти проверку на опьянение после остановки сотрудниками ГИБДД.
Промышленный районный суд Самары признал подсудимого виновным по двум статьям: ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшего).
С учетом смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии строгого режима, а также лишение права управлять транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут