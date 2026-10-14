Тольяттинец согласился стать фиктивным директором и попал под подозрение в отмывании денег

В Тольятти местный житель стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии правоохранителей, мужчина на свое имя зарегистрировал юридическое лицо и открыл счета в банках. При этом сам он заниматься бизнесом не планировал и передал неизвестным банковские карты, а также доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. В результате через организацию проводили незаконные финансовые операции.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 187 УК РФ ("Сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денег").