Тольяттинец согласился стать фиктивным директором и попал под подозрение в отмывании денег

В Тольятти местный житель стал фигурантом уголовного дела об отмывании денег. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии правоохранителей, мужчина на свое имя зарегистрировал юридическое лицо и открыл счета в банках. При этом сам он заниматься бизнесом не планировал и передал неизвестным банковские карты, а также доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. В результате через организацию проводили незаконные финансовые операции.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 187 УК РФ ("Сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денег").
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц