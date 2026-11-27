В полицию обратился 23‑летний местный житель с заявлением о хищении денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Неизвестный в мессенджере под предлогом покупки автомобиля ввел гражданина в заблуждение и выманил 120 тыс. рублей. В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.