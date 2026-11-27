В 2026 году крупнейший профессиональный коллектив Тольяттинской филармонии — Симфонический оркестр — отмечает 35-летие. За этими цифрами — история, в которой были студенческая инициатива, поддержка великих музыкантов и тысячи концертов, ставших частью культурной жизни Тольятти.

Оркестр возник в 1991 году на базе студенческого оркестра Тольяттинского музыкального училища. Его создателями стала группа музыкантов под руководством Алексея Павловича Воронцова и Татьяны Николаевны Калягиной, а поддержку оказал директор училища Александр Николаевич Леонтьев. В становлении коллектива большую роль сыграли музыкант с мировым именем Владимир Спиваков и президент АО "АвтоВАЗ" Владимир Каданников. Они первыми поддержали молодой оркестр, помогли приобрести дорогостоящие инструменты и обеспечить финансирование из городского бюджета. В 1994 году оркестр официально вошел в состав Тольяттинской филармонии.

За три с половиной десятилетия коллектив стал участником крупных международных фестивалей — в Дубне, греческом Порто-Хели, "Шереметевских сезонов в Останкине", фестивалей памяти А. Сахарова в Сарове, "Музыки в музеях, дворцах и усадьбах Москвы и Подмосковья". В 1998 году музыканты выступили в составе международного симфонического оркестра в Греции.

Оркестр гастролировал по городам Самарской губернии и за ее пределами, выступал в Московском международном доме музыки и Большом зале Московской консерватории. В разные годы коллектив участвовал в проектах с группами "Ария", "ДиДюЛя", японским дирижером Кеничи Симурой и другими известными музыкантами.

В составе оркестра — выпускники ведущих консерваторий страны. В репертуаре — русская, советская и западноевропейская музыка XVIII–XXI веков. Ежегодно оркестр дает более 40 концертов, которые посещают десятки тысяч слушателей. С 2013 года коллектив постоянно выступает с ведущими солистами России и мира в рамках программы Министерства культуры РФ "Всероссийские филармонические сезоны", с 2010 года участвует в проектах Санкт-Петербургского Дома музыки "Река талантов" и "Музыкальная сборная России".

С оркестром в разные годы выступали Зураб Соткилава и Маквала Касрашвили, Владимир Крайнев, Наталья Гутман, Элисо Вирсаладзе, Дмитрий Башкиров, "Виртуозы Москвы", Московский камерный хор под управлением В. Минина и многие другие выдающиеся музыканты.

К своему 35-летию коллектив подготовил целый цикл концертов. Главный дирижер оркестра — Игорь Мокеров. Концерты проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны", Национального проекта "Семья", АНО "Новый век" и фестиваля "Музыкальная экспедиция".