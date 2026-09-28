На малой сцене Самарской оперы пройдёт концертная программа "Моя единственная"

2 октября в 19:00 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича пройдет концертная программа Светланы Кашириной "Моя единственная" (12+) из цикла "Музыка при свечах".
"Моя единственная" — образ, знакомый по испанским романсам и серенадам: той самой, ради которой звучат серенады под балконом, рождаются огненные ритмы, замирает сердце и обретают смысл все слова и мелодии. Именно эту палитру эмоций раскрывают произведения Фернандо Обрадорса, Мануэля де Фальи, Энрике Гранадоса, а сочинения самарского композитора Илоны Дягилевой, органично вплетённые в программу, по-своему откликаются на этот универсальный язык чувств, соединяя традиции и современное звучание.
Бархатный тембр меццо‑сопрано Светланы Кашириной — сердце концерта "Моя единственная". Теплота, глубина и выразительность её голоса идеально раскроют страстные и лирические интонации музыки, а жгучие, огненные испанские ритмы гитары Валерия Ксенофонтова (солиста Самарской государственной филармонии) добавят программе особого темперамента. В диалоге с голосом и гитарой прозвучат скрипка Дмитрия Денисова и фортепиано Юлии Ставцовой.
Пластику и движение воплотит в танце заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова. Визуальным акцентом программы станут картины тольяттинского художника Элеоноры Смуровой — они будут представлены в пространстве сцены и создадут особую атмосферу, дополняя музыку и танец цветом и формой.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!