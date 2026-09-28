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Музыка Культура

На малой сцене Самарской оперы пройдёт концертная программа "Моя единственная"

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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2 октября в 19:00 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича пройдет концертная программа Светланы Кашириной "Моя единственная" (12+) из цикла "Музыка при свечах".

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

"Моя единственная" — образ, знакомый по испанским романсам и серенадам: той самой, ради которой звучат серенады под балконом, рождаются огненные ритмы, замирает сердце и обретают смысл все слова и мелодии. Именно эту палитру эмоций раскрывают произведения Фернандо Обрадорса, Мануэля де Фальи, Энрике Гранадоса, а сочинения самарского композитора Илоны Дягилевой, органично вплетённые в программу, по-своему откликаются на этот универсальный язык чувств, соединяя традиции и современное звучание.

Бархатный тембр меццо‑сопрано Светланы Кашириной — сердце концерта "Моя единственная". Теплота, глубина и выразительность её голоса идеально раскроют страстные и лирические интонации музыки, а жгучие, огненные испанские ритмы гитары Валерия Ксенофонтова (солиста Самарской государственной филармонии) добавят программе особого темперамента. В диалоге с голосом и гитарой прозвучат скрипка Дмитрия Денисова и фортепиано Юлии Ставцовой.

Пластику и движение воплотит в танце заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова. Визуальным акцентом программы станут картины тольяттинского художника Элеоноры Смуровой — они будут представлены в пространстве сцены и создадут особую атмосферу, дополняя музыку и танец цветом и формой.

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