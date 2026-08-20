В год 120-летия Дмитрия Шостаковича в регионе пройдет VII международный фестиваль искусств "Шостакович. Над временем"

Фестиваль, проводимый в Самарской области, соберет ведущих российских исполнителей. В рамках этого культурного события Тольяттинская филармония приготовила программу, которая по сути является настоящим диалогом эпох, личных драм и гениальных прозрений.

17 сентября на тольяттинской филармонической сцене выступит солистка Московского театра "Новая опера" имени Е. В. Колобова и Венгерского государственного оперного театра —Полина Шамаева (меццо-сопрано) и Симфонический оркестр филармонии, главный дирижер Игорь Мокеров.

Программа выстроена как триптих, где центральной точкой отсчета становится личность Шостаковича — как композитора и чуткого интерпретатора чужого гения. Откроет концерт сюита "Польские напевы" М. Вайнберга — друга и единомышленника Шостаковича, чья музыка, пронизанная интонациями народного фольклора, словно предваряет разговор о жизни и смерти.

Второе отделение — драматургическая вершина. Прозвучит вокальный цикл М. П. Мусоргского "Песни и пляски смерти" в инструментовке Шостаковича. Композитор, переживший ужасы войны и блокады, вкладывает в партитуру собственную экзистенциальную боль. Четыре новеллы о смерти, предстающей в разных обличьях, превращаются в масштабное полотно. И здесь нам предстоит услышать голос Полины Шамаевой — певицы, чей глубокий, бархатистый тембр и актерская убедительность способны передать всю трагическую красоту этого сочинения.

Наконец, кульминация вечера — Первая симфония Шостаковича (фа минор, соч. 10). Удивительно, что этот опус был написан 19-летним юношей в качестве выпускной работы. Тем не менее здесь уже угадывается фирменный "почерк" мастера: ироничные марши, лирические темы и та самая "шаговая интонация", которая через полвека станет символом эпохи. В год 120-летия композитора эта музыка зазвучит как напоминание о том, что настоящее искусство всегда оказывается "над временем".