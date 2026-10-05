На этой неделе в Самарской области будет дождливо

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В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды в Самарской области. По данным синоптиков, с 5 по 9 октября в регионе ожидается дождливая погода и умеренное потепление.

Фото: Александра Ламзина