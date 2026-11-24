В мессенджере MAX появилась возможность делиться публикациями из публичных каналов в историях.

Новая функция доступна владельцам устройств на Android: чтобы сделать репост, достаточно открыть пост в канале, нажать "Поделиться" и выбрать "Репост в историю". В репосте отобразится стикер с превью выбранной публикации — при нажатии на него подписчик перейдет к посту в канале. При желании авторы могут изменить исходное оформление репоста.

Ранее авторам каналов в MAX стал доступен ряд новых инструментов: возможность публиковать опросы, проводить трансляции, совершать отложенный постинг и выбирать профиль для ответов в комментариях.

Количество публичных и приватных каналов MAX превысило 18 млн, а их суммарная аудитория достигла 646 млн подписчиков.