В мессенджере MAX появилась возможность делиться публикациями из публичных каналов в историях.
Новая функция доступна владельцам устройств на Android: чтобы сделать репост, достаточно открыть пост в канале, нажать "Поделиться" и выбрать "Репост в историю". В репосте отобразится стикер с превью выбранной публикации — при нажатии на него подписчик перейдет к посту в канале. При желании авторы могут изменить исходное оформление репоста.
Ранее авторам каналов в MAX стал доступен ряд новых инструментов: возможность публиковать опросы, проводить трансляции, совершать отложенный постинг и выбирать профиль для ответов в комментариях.
Количество публичных и приватных каналов MAX превысило 18 млн, а их суммарная аудитория достигла 646 млн подписчиков.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...