Студенты Самарской области победили в отборочном этапе Осеннего кубка Международного инженерного чемпионата CASE-IN, который проводится при поддержке Президентской платформы "Россия — страна возможностей". В полуфинал вышла команда Самарского государственного технического университета.
Чемпионат в 2026 году посвящен теме "Технологии будущего". Осенью 2026 года в ходе заочных отборочных этапов 706 кросс-функциональных команд из 145 вузов всего за 10-14 дней сумели разработать решения кейсов, направленные на комплексную цифровизацию ключевых отраслей экономики, внедрение технологий искусственного интеллекта и цифровых двойников. Путевок в полуфинал удостоены 67 команд из 24 регионов России и из Республики Узбекистан.
Полуфиналистом Осеннего кубка Международного инженерного чемпионата CASE-IN, который проводится при поддержке Президентской платформы "Россия — страна возможностей" признана команда "Манифольд" Самарского государственного технического университета.
Выступая в направлении "Нефтегазовое дело", студенты региона разработали модель рационального освоения удаленного месторождения в Красноярском крае, объединяющую добычу нефти, попутного газа и пластовой воды в единую цепочку.
24-26 ноября 2026 года пройдет дистанционный полуфинал: будущие инженеры региона презентуют доработанные решения экспертной комиссии. Победители полуфинала получат путевки в финал CASE-IN, который состоится 17 декабря 2026 года в Москве. Финалисты выступят перед отраслевым сообществом со своими разработками и получат рекомендации от топ-менеджеров ведущих компаний, обменяются профессиональным опытом с коллегами.
Наградой для победителей и призеров станет приоритетное право при поступлении на магистратуру и аспирантуру в один из 36 вузов-партнеров чемпионата, а также приглашения на практики и стажировки с перспективой дальнейшего трудоустройства.
Партнерами Студенческой лиги выступают Союз машиностроителей России и АО "Атомэнергомаш".
Организаторами Чемпионата CASE-IN выступают Фонд "Надежная смена", Президентская платформа "Россия — страна возможностей", Некоммерческое партнерство "Молодежный форум лидеров горного дела" и ООО "АстраЛогика".
Чемпионат поддерживают Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).
Проект включен в инициативу "Наука побеждать" плана Десятилетия науки и технологий в России и проводится в рамках реализации федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети".
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.