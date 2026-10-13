Актриса Карина Разумовская встретилась со школьниками из Самарской области

В школе № 10 "Образовательный центр ЛИК" городского округа Отрадный Самарской области состоялась встреча с лектором Российского общества "Знание", актрисой театра, кино и телевидения, заслуженной артисткой Санкт-Петербурга Кариной Разумовской.
Мероприятие прошло в рамках федерального проекта "Чтецкие программы", который Российское общество "Знание" реализует совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению президента России Владимира Путина. Литературный клуб школы вошел в список самых активных клубов страны. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта "Молодежь и дети".
В ходе диалога "Художественное слово в эталонном звучании" актриса рассказала школьникам о книгах, которые сопровождали ее в жизни, о том, как литература формирует вкус и воображение, а также провела практический разбор чтения вместе с юными чтецами.
Карина Разумовская поделилась, что одной из первых серьезных книг, прочитанных ею самостоятельно, стал "Тайна третьей планеты" Кира Булычева. Она призналась, что в юности была фанатом фантастики, и эта любовь во многом определилась семейной библиотекой, где были собраны Стругацкие, Беляев и другие авторы. Актриса вспомнила, как в детстве не могла оторваться от "Властелина колец" и целую неделю не выходила гулять, предпочитая чтение летним забавам.
"Книги меняют человека постоянно, пока ты находишься с персонажем, ты набираешься нового опыта. Когда вы повзрослеете, обязательно вернитесь к классике, которую сейчас вас убеждают читать педагоги, потому что, например, Достоевский в осознанном возрасте открывается совершенно иначе", — посоветовала ребятам лектор Общества "Знание".
Особое внимание актриса уделила тому, как важно не просто произносить текст, а доносить свою мысль и свое отношение к содержанию. На примере отрывков из произведений Кира Булычева, которые прочитали школьники, она показала, как работают интонация, пауза и воображение. Карина Разумовская объяснила, что чтец должен видеть перед собой то, о чем говорит, иначе текст останется набором слов.
Вместе с ребятами она разобрала отрывок из поэмы "Руслан и Людмила" Александра Пушкина, предложив попробовать разные интонации: повествовательную, восклицательную, вопросительную и даже юмористическую. Слушатели узнали, что один и тот же текст может звучать совершенно по-разному в зависимости от того, какого персонажа и какое настроение выберет чтец.
Карина Разумовская ответила на вопросы студентов о своих читательских привычках, любимых книгах и работе в кино. Она призналась, что читает только бумажные книги, а сценарии всегда просит распечатать, чтобы иметь возможность листать страницы пальцами. Среди книг, которые ее смешат, она назвала рассказы Чехова и "Волшебный мелок" норвежской писательницы Хоп, которую читает вместе с семилетним сыном.
Отвечая на вопрос о книге, от которой хочется плакать, она вспомнила "Ленинградские сказки" Юлии Яковлевой, брошенные на середине из-за слишком сильных эмоций, и "Оскара и Розовую даму" Эрика Эммануэля Шмидта. Среди любимых авторов она назвала Фредерика Бакмана, а также Федора Достоевского, Льва Толстого и Александра Островского.
Говоря о работе в кино, лектор Общества "Знание" рассказала, что самый первый фильм, в котором она снималась, назывался "Торможение в небесах", ей было пять лет, это был 1988 год, а главную роль исполняла Нина Русланова. Самыми сложными она назвала съемки мистического триллера "Лес" по роману Светланы Тюрбашевой, проходившие в карельских лесах со змеями, клещами, пожарами и наводнениями. Актриса призналась, что мечтает сняться в экранизации произведений Кира Булычева и что ей было бы интересно поработать над его взрослым романом "Хроники времени".
Актриса рассказала о спектакле "Крещеные крестами" по книге Эдуарда Кочергина, который считает очень важным, и посоветовала смотреть советскую классику, в том числе "Гостья из будущего" и "Отроков во Вселенной". Завершая встречу, она пожелала ребятам научиться читать смыслы, а не просто произносить буквы, потому что хорошие книги дают жизненный опыт, учат мечтать и помогают понять свое призвание.
Напомним, открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб может каждая школа — для этого необходимо обратиться на сайт Российского общества "Знание".
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.