Молодые медиаспециалисты Поволжья разработали идеи для самарских организаций на семинаре "ШУМ.Регионы"

С 27 по 29 октября в Самаре проходил окружной семинар "ШУМ.Регионы", объединивший более 100 молодых медиаспециалистов из 13 регионов Приволжского федерального округа. Трехдневная программа Центра развития молодежных медиа "ШУМ", реализуемая в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", была посвящена современным инструментам создания и продвижения контента, решению практических задач организаций, а также формированию профессионального сообщества молодых специалистов округа.

"Важно, чтобы молодые медиаспециалисты могли влиять на то, как развиваются коммуникации в регионе, и предлагать собственные решения. За три дня участники усилили свои профессиональные навыки, обменялись опытом с коллегами и сразу применили полученные знания в работе над запросами самарских организаций. Уверен — за идеями ребят стоит свежий взгляд на привычные задачи. Надеюсь, что предложения участников найдут применение на практике, а опыт, который они приобрели здесь, в Самарской области, станет отправной точкой для их новых проектов", — подчеркнул Андрей Еремин, министр молодежной политики Самарской области, Герой России.

Участники работали по четырем направлениям. На направлении "Визуальный контент" участники изучали подходы к созданию визуальных материалов, монтажу и разработке шаблонов для публикаций. Блок "Журналистика" охватывал работу с информацией, источниками и фактами. Направление "Распространение и продвижение" было посвящено принципам работы алгоритмов социальных сетей, особенностям аудитории и выбору эффективных форматов публикаций. Участники направления "Сообщество" обсуждали развитие локальных медиасообществ, поиск единомышленников и формирование команд для реализации совместных инициатив. Специалисты знакомились с актуальными подходами в медиасфере, применяли полученные знания при разработке собственных решений и представили результаты своей работы экспертам и заказчикам.

"Мы верим в результат, который измеряется не только цифрами, проектами или достигнутыми целями. Настоящий результат — это изменения, которые продолжают жить после того, как семинар завершится: новые связи между людьми, доверие, которое становится основой для совместных решений, знания, которыми хочется делиться, и среда, в которой молодой человек чувствует, что его вклад важен. И особенно ценно, что в эту работу сегодня включаются такие организации, как Государственная Третьяковская галерея, и крупные компании, которые становятся заказчиками и партнерами на наших программах. Это говорит о главном: молодежи доверяют реальные задачи, к ее идеям прислушиваются, а ее компетенции становятся востребованными в проектах федерального масштаба. Для нас это важный результат — когда молодой человек понимает, что его компетенции и идеи действительно востребованы там, где принимаются решения и создается будущее. Хочется, чтобы молодые медиаспециалисты чувствовали себя частью этого большого пространства возможностей — видели рядом людей, с которыми можно создавать, находить решения и менять жизнь своих городов, региона и страны", — отметила руководитель Центра развития молодежных медиа "ШУМ" Татьяна Мандрыкина.

С участниками работали эксперты медиасферы, журналистики, продюсирования и коммуникаций. Среди них — заместитель руководителя департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области Ирина Теркина, заместитель руководителя департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области Наталья Федорова (в 2020–2025 годах главный редактор "Волжской коммуны"), начальник PR-отдела Третьяковской галереи в Самаре и основатель креативного агентства "ЯВЬ" Алексей Тилли, бренд-стратег, креативный директор и автор более 100 зарегистрированных названий брендов Богдан Астафуров, эксперт по искусственному интеллекту, сооснователь SMM-агентства "МЕТА.тема" и преподаватель Центра бизнес-образования торгово-промышленной палаты Тольятти Алексей Елисеев, директор SMM-агентства "Republic", преподаватель НИУ ВШЭ Антон Стеньков и директор по маркетингу и PR, совладелец проекта Tyaka Store& Studio Анна Кочкова.

Практическая работа стала важной частью семинара: участники сразу применяли полученные знания в командной работе, распределяли задачи и разрабатывали собственные решения для организаций Самарской области и других регионов. Командам предстояло не только предложить идеи, но и продумать, как реализовать их на практике и привлечь целевую аудиторию. Задачи поступили от Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича, проекта "Инсайдеры Алабуга Старт", Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области. Работа с запросами организаций помогает молодым специалистам оценить свои компетенции, увидеть новые направления для роста и найти единомышленников, с которыми можно реализовывать будущие проекты.

"Мне понравились приглашенные эксперты и формат работы: мы решали реальные кейсы самарских организаций, обменивались мнениями с ребятами из других регионов и вместе находили свежие решения. Для меня семинар оказался полезен и в профессиональном плане: в организации, где я работаю, мы пробуем новый формат в соцсетях, и я смогла лично спросить экспертов, как лучше действовать. Такие встречи помогают быть в курсе изменений алгоритмов социальных сетей и актуальных трендов", — поделилась участница семинара из Самарской области Екатерина Касаринская.

В завершающий день семинара участники и все желающие посетили открытую лекцию кандидата политических наук, директора АНО "Лаборатория информационной политики" Никиты Аргылова. Лекция "Локальные медиа: почему районный паблик сильнее федерального канала" была посвящена роли малых медиа и их возможностям в работе с региональной аудиторией. Организатором семинара выступил АНО "Молодежный центр "ШУМ" при поддержке Росмолодежи и правительства Калининградской области в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Партнер программы — правительство Самарской области.