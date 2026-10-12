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Молодежная политика Общество

Жителей Самарской области приглашают к участию в Форуме лидеров уличной культуры

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 20 октября открыта регистрация на Форум лидеров уличной культуры, который пройдет 11–14 ноября 2026 года в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Фото: PR-служба Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "КАРДО"

Форум соберет около 300 представителей уличной культуры и спорта — лидеров сообществ, организаторов проектов, экспертов, представителей органов власти и образовательных организаций. К участию приглашаются и представители Самарской области.

Форум лидеров уличной культуры — образовательное событие для тех, кто развивает уличную культуру и спорт, создает сообщества, запускает проекты и влияет на развитие городской среды. В течение четырех дней участники будут обмениваться опытом, разбирать реальные кейсы и вместе искать решения, которые можно применять в городах и регионах.

В программе форума: практические форматы, посвященные развитию проектов и сообществ, работе с городской средой, лидерству и командообразованию, партнерствам и устойчивости инициатив. Отдельными темами станут международный опыт развития уличной культуры, взаимодействие с государством и городом, экономика уличной культуры, развитие команд и совместное проектирование.

"Уличная культура и спорт во многом растут благодаря людям, которые развивают их у себя в городах и регионах — создают сообщества, запускают проекты, вовлекают молодежь, находят партнеров. У каждого свой опыт, но многие задачи похожи. Поэтому нам важно собрать таких лидеров в одном месте, чтобы они могли познакомиться друг с другом, обменяться работающими практиками и вместе обсудить, что нужно менять и развивать дальше. Форум в "Сенеже" — это возможность не только поговорить об этих вопросах, но и поработать над конкретными решениями. Нам важно услышать представителей регионов и понять, какие инициативы и подходы действительно нужны на местах. Уверена, что такой открытый разговор поможет найти новые идеи и партнерства, которые участники смогут реализовать уже в своих городах", — отметила заместитель генерального директора Президентской платформы "Россия — страна возможностей" Екатерина Мальцева.

Форум станет следующим этапом работы с сообществом, которое в сентябре собралось во Владивостоке на Гранд-финале IX сезона Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "КАРДО". С 16 по 20 сентября на острове Русский встретились более 500 представителей уличной культуры и спорта из более чем 60 стран, а также участники из 28 регионов России.

Участники форума смогут не только получить новые знания, но и вместе работать над конкретными задачами и решениями. В основе программы — подход "не приехать послушать, а приехать делать": разбор практических кейсов, обмен опытом, работа с проектами и совместное формирование предложений по развитию уличной культуры.

Регистрация на Форум лидеров уличной культуры открыта до 20 октября 2026 года. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте форума и приложить мотивационное эссе в свободной форме. В нем участникам предлагается рассказать о своей деятельности, опыте и мотивации стать частью форума. 26 октября будут объявлены результаты отбора.

Форум пройдет 11–14 ноября 2026 года в Мастерской управления "Сенеж" в городе Солнечногорске Московской области. К участию приглашаются представители организаций, развивающих уличную культуру и спорт в России и за рубежом, профильных органов исполнительной власти регионов, образовательных организаций, экспертного сообщества, а также эксперты, организаторы, партнеры, победители и амбассадоры "КАРДО". Возраст участников 18+.

Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта "КАРДО" Президентской платформы "Россия — страна возможностей" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Проект направлен на поиск, поддержку и развитие талантов в сфере уличной культуры и спорта, а также на создание реальных социальных и профессиональных возможностей для представителей уличных сообществ по всему миру. Подробную информацию о старте девятого сезона "КАРДО" можно найти на официальном сайте.

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Последние комментарии

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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