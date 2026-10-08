В Самарской области завершился региональный конкурс "Ученик года"-2026

С 28 сентября по 2 октября в Центре для одаренных детей состоялся финал регионального конкурса обучающихся общеобразовательных организаций в Самарской области "Ученик года"-2026.

Основная цель конкурса - поддержка обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и (или) среднего общего образования в Самарской области, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, молодежной политики, общественной деятельности и добровольчества.

В окружном этапе конкурса приняли участие более 480 обучающихся общеобразовательных организаций из 37 муниципальных образований Самарской области. По итогам заочного регионального этапа 45 участников получили возможность представить свои муниципалитеты в очном финале конкурса.

В рамках очного этапа участники прошли конкурсные испытания в семи номинациях: "Председатель совета обучающихся года", "Общественник года", "Интеллект года", "Творческая личность года", "Доброволец года", "Патриот года" и "Спортсмен года".

Конкурсная программа позволила школьникам представить свои достижения, проявить инициативу, творческий подход, умение работать в команде и продемонстрировать личные качества в соответствии с выбранной номинацией.

"Те эмоции, которые переполняют участников конкурса, те впечатления, которые они получили за эту неделю в Центре для одаренных детей, - все это, командный дух и сотворчество, действительно дают стимул двигаться дальше по жизни. Это возможность становиться лучше - лучшим учеником, лучшим волонтером, лучшим в том деле, которым вы занимаетесь", - поделилась мнением заместитель министра образования Самарской области Татьяна Лапшова.

Помимо конкурсных испытаний, для участников была организована насыщенная программа: мастер-классы, командообразующие мероприятия, образовательные и культурные события. Очный этап стал для школьников не только возможностью проявить себя, но и площадкой для обмена опытом, получения новых знаний и общения со сверстниками из разных уголков региона.

Оценивали выступления участников представители органов власти, научных и спортивных организаций, творческих объединений и центров, общественных организаций. В состав экспертной комиссии вошли специалисты, имеющие опыт работы с молодежью и признание в своей профессиональной сфере.

"Глядя на финалистов, понимаешь, что каждый из них действительно уникален. Они вносят свой вклад в развитие школы, города и региона через добрые дела и реализованные проекты, развивают свои таланты в сферах искусств, творчества и спорта и даже уже делают свои первые научные открытия. Каждому желаю - никогда не сдаваться, верить в себя и свою мечту и идти к своей цели!" - отметила председатель Самарского Союза Молодежи - территориальной общественной организации Российского Союза Молодежи в Самарской области Анастасия Четверушкина.

По итогам всех конкурсных испытаний обладателем Гран-при конкурса стал Артем Ермаченков, обучающийся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа №148 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза В.П.Михалева" городского округа Самара.

Победители конкурса смогут представить Самарскую область на финале VI Всероссийского конкурса "Ученик года", который пройдет с 17 по 20 ноября в Кирове.