Два медиапроекта из Самарской области получили признание на Всероссийской премии "ШУМ"

В Национальном центре "Россия" в Москве состоялась церемония награждения победителей третьего сезона Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ", реализуемой в рамках национального проекта "Молодежь и дети". В число победителей и призеров вошли два представителя Самарской области — Маргарита Данишевская с медиапроектом "Счастье в дом" и Полина Меньшова с медиапроектом "Изборник".

В этом году экспертный совет отобрал 75 финалистов из 31 региона России. Всего на Премию поступило около 15 тысяч заявок. Участники представили проекты, посвященные социально значимым темам, истории, культуре, семейным ценностям и достижениям страны.

Маргарита Данишевская, старший редактор телеканала "Тольятти 24", стала победителем в номинации "Семейные ценности". Она представила медиапроект "Счастье в дом" — серию репортажей о детях, которые живут в детских домах и мечтают обрести семью. В центре внимания автора — судьбы ребят, их искренние эмоции, надежды и желание стать частью любящей семьи. Благодаря проекту трое детей — герои репортажей — уже обрели родителей.

"Для меня эта победа — прежде всего, признание общественной значимости нашей работы на федеральном уровне. Премия "ШУМ" объединяет лучшие социальные и медиапроекты страны, и оказаться на первом месте среди такого сильного пула участников — большая честь. Благодарю организаторов за высокую оценку и всех, кто был причастен к созданию проекта. Спасибо каждому, кто голосовал, верил и был рядом. Эта награда — про нас всех", — поделилась Маргарита Данишевская.

Полина Меньшова, генеральный директор АНО "Центр популяризации русского языка и лингвистики "Изборник", заняла второе место в номинации "Сила единства" с научно-популярным проектом "Изборник", который рассказывает о русском языке и лингвистике. Команда использует лонгриды, карточки, юмористические видео и интерактивные лекции, чтобы показать молодежи, что изучать родной язык может быть интересно. Одна из особенностей издания — примеры не "из учебников", а из жизненных ситуаций и поп-культуры. Проект родился в поселке Усть-Кинельский Самарской области. Сегодня его материалы ежемесячно читают более 10 тысяч человек. Среди партнеров "Изборника" — Национальный центр "Россия", журнал "Вокруг света" и всероссийская акция "Тотальный диктант".

"Эмоции переполняют: мы впервые за шесть лет работы выиграли денежный приз. Несмотря на признание на федеральном уровне, именно такую награду получаем первый раз. И во многом это стало возможным благодаря нашим дорогим землякам! Спасибо Самарской области и особенно поселку Усть-Кинельскому, где зародился наш проект. Спасибо каждому, кто поддерживает нашу инициативу!" — отметила Полина Меньшова.