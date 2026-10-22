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Молодежная политика Общество

Два медиапроекта из Самарской области получили признание на Всероссийской премии "ШУМ"

МОСКВА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Национальном центре "Россия" в Москве состоялась церемония награждения победителей третьего сезона Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ", реализуемой в рамках национального проекта "Молодежь и дети". В число победителей и призеров вошли два представителя Самарской области — Маргарита Данишевская с медиапроектом "Счастье в дом" и Полина Меньшова с медиапроектом "Изборник".

Фото: предоставлено организаторами

В этом году экспертный совет отобрал 75 финалистов из 31 региона России. Всего на Премию поступило около 15 тысяч заявок. Участники представили проекты, посвященные социально значимым темам, истории, культуре, семейным ценностям и достижениям страны.

Маргарита Данишевская, старший редактор телеканала "Тольятти 24", стала победителем в номинации "Семейные ценности". Она представила медиапроект "Счастье в дом" — серию репортажей о детях, которые живут в детских домах и мечтают обрести семью. В центре внимания автора — судьбы ребят, их искренние эмоции, надежды и желание стать частью любящей семьи. Благодаря проекту трое детей — герои репортажей — уже обрели родителей.

"Для меня эта победа — прежде всего, признание общественной значимости нашей работы на федеральном уровне. Премия "ШУМ" объединяет лучшие социальные и медиапроекты страны, и оказаться на первом месте среди такого сильного пула участников — большая честь. Благодарю организаторов за высокую оценку и всех, кто был причастен к созданию проекта. Спасибо каждому, кто голосовал, верил и был рядом. Эта награда — про нас всех", — поделилась Маргарита Данишевская.

Полина Меньшова, генеральный директор АНО "Центр популяризации русского языка и лингвистики "Изборник", заняла второе место в номинации "Сила единства" с научно-популярным проектом "Изборник", который рассказывает о русском языке и лингвистике. Команда использует лонгриды, карточки, юмористические видео и интерактивные лекции, чтобы показать молодежи, что изучать родной язык может быть интересно. Одна из особенностей издания — примеры не "из учебников", а из жизненных ситуаций и поп-культуры. Проект родился в поселке Усть-Кинельский Самарской области. Сегодня его материалы ежемесячно читают более 10 тысяч человек. Среди партнеров "Изборника" — Национальный центр "Россия", журнал "Вокруг света" и всероссийская акция "Тотальный диктант".
"Эмоции переполняют: мы впервые за шесть лет работы выиграли денежный приз. Несмотря на признание на федеральном уровне, именно такую награду получаем первый раз. И во многом это стало возможным благодаря нашим дорогим землякам! Спасибо Самарской области и особенно поселку Усть-Кинельскому, где зародился наш проект. Спасибо каждому, кто поддерживает нашу инициативу!" — отметила Полина Меньшова.

Всероссийская молодежная премия "ШУМ" направлена на поддержку талантливых авторов и развитие социально значимых медиапроектов. Она объединяет молодых журналистов, блогеров, создателей контента и представителей медиасообществ со всей страны, помогая им заявить о своих проектах на федеральном уровне. Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики "ШУМ" реализуется АНО "Молодежный центр "ШУМ" при поддержке Росмолодежи и правительства Калининградской области в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

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Последние комментарии

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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