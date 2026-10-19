Актер Никита Павленко выступит перед школьниками Кинеля

В среду, 21 октября, в школе № 8 имени воина-интернационалиста С. А. Кафидова п. г. т. Алексеевка городского округа Кинель Самарской области состоится встреча с лектором Российского общества "Знание", актером театра и кино Никитой Павленко.

Мероприятие пройдет в рамках федерального проекта "Чтецкие программы", который реализует Российское общество "Знание" совместно с Министерством просвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина. Мероприятия соответствуют целям и задачам нацпроекта "Молодежь и дети".

Инициатива стартовала по итогам Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Основная ее миссия — популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы.

Встреча станет наградой для учащихся школы, чей литературный клуб вошел в число лидеров ежемесячного рейтинга проекта. Мероприятие пройдет в формате открытого диалога. Никита Павленко расскажет, какие книги сопровождали его в жизни, как они помогали и вдохновляли, а также поделится с ребятами секретами выразительного чтения.