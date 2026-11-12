Более 4 млн руб. получила молодёжь Самарской области на реализацию социально значимых проектов

Стали известны результаты 2 сезона Всероссийского конкурса молодёжных проектов "Росмолодёжь.Гранты" среди физических лиц, реализуемого в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Девять инициатив из Самарской области вошли в число победителей, а общая сумма поддержки составила 4 144 373 рубля.

Грантовую поддержку получили проекты, направленные на развитие молодёжных инициатив, образование, сохранение исторической памяти, экологическое просвещение, инклюзию и профессиональное самоопределение. Среди победителей в номинации "#вдохновляй" — Екатерина Гусева с проектом "Мастерская буктрейлеров "Раскадровка". Это пространство, где подростки и молодые люди смогут пройти весь путь создания рекламного ролика для литературного произведения: от анализа художественного текста до режиссуры, съёмки и монтажа.

За каждым проектом, помимо идеи, стоит желание поделиться своими знаниями, опытом и увлечением с другими. Для Екатерины таким стимулом стала работа с детьми и подростками, а грантовая поддержка помогла воплотить задумку в жизнь: "У меня был опыт работы с детьми и подростками на других проектах, и я поняла, что нахожу с ними общий язык и мне есть чему их научить. Я несколько лет вынашивала эту идею и с появлением подходящей команды решила, что настала пора её реализовать! Честно, я была уверена в победе, но это не снизило градус моей радости".

В номинации "#создавай_возможности" поддержку получили сразу три проекта. Елизавета Гриценко представила "Школу вожатского мастерства "Крылья", которая объединит образовательную и практическую подготовку студентов к работе в детских оздоровительных лагерях. Надежда Кровопускова предложила создать региональную школу вожатского мастерства "Ключ к лету" для более чем 180 студентов из Самары, Тольятти и Сызрани. Ещё один победитель — Екатерина Шалаева с проектом карьерного форума "Труд Крут" в Самарской области. Его участники смогут пройти профессиональную диагностику, познакомиться с работодателями, попробовать себя в разных профессиях и подготовиться к трудоустройству.

Владислав Дерябин стал победителем в номинации "#вклад_в_будущее" с проектом "Региональная школа беспилотных технологий "Мой первый полёт". Инициатива объединит школы Самарской области: подростки познакомятся с устройством беспилотников, попробуют управлять учебными дронами, поработают на симуляторах и решат инженерные задачи. Помогать педагогам в проведении практических занятий будут подготовленные командой проекта старшеклассники-наставники. Для Владислава это уже вторая победа в грантовых конкурсах в 2026 году: ранее его проект "Семейный код 63. Традиционные ценности и действия" получил поддержку конкурса грантов Приволжского федерального округа.

"Для меня социальное проектирование — это возможность воплощать идеи, которые рождаются в процессе работы с детьми. В этом году поддержку получили сразу две мои инициативы. На первый взгляд, проекты совершенно разные, но их объединяет общая идея: ребёнок должен быть не просто участником мероприятия, а человеком, который сам предлагает, создаёт и берёт на себя ответственность. Именно возможность превращать идеи в реальные дела и вовлекать молодёжь в социально значимую деятельность мотивирует меня продолжать заниматься проектированием", — рассказал Владислав Дерябин.

Сохранению истории студенческого движения посвящён проект Алексея Елисеева "Штаб поколений: музей живой истории студенческих отрядов Самарской области", победивший в номинации "#помни". На базе регионального штаба Российских студенческих отрядов в Самаре появится музейно-просветительское пространство с архивными материалами, фотографиями и личными историями участников движения. Также запланированы экскурсии, встречи ветеранов с молодёжью и выездные программы в Тольятти и Сызрани.

В номинации "#открывай_страну" победила Елена Жмёнева с проектом "Семейные экспедиции по Самарской области: Широко шагая". Команда создаст бесплатный цифровой путеводитель по 30 природным локациям региона с фотографиями, описаниями и рекомендациями для безопасного отдыха. Кроме того, участники отправятся в пять экспедиций, где смогут познакомиться с принципами экологичного туризма и внести свой вклад в сохранение природных территорий.

Алиса Карпенко стала победителем в номинации "#Ты_не_один" с проектом "Путешествие ПДДшки". Это интерактивная игровая программа для дошкольников и младших школьников, которая поможет освоить правила дорожного движения через практические задания и знакомство с игровым городком с тоннелем, мостом, шлагбаумом и пешеходными переходами. Проект будет реализован в Отрадном. Алиса рассказывает: "Для меня тема детского дорожно-транспортного травматизма очень важна. У меня есть младшая сестра, а с 2023 года я занимаюсь волонтёрством в сфере культуры, где меня окружают ребята младшего возраста. Я вижу, как за них переживают родители, и понимаю, насколько важно с ранних лет учить детей правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге".

В номинации "#стирай_границы" победила Виктория Тиминова с проектом "Детский интерактивный праздник "Новогодняя сказка". Инициатива предусматривает проведение бесплатных театрализованных представлений для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 12 лет. Ребята смогут не только посмотреть спектакль, но и сами стать участниками праздничного действия. Всего запланировано четыре благотворительных показа в Самаре.

Реализация поддержанных инициатив позволит авторам воплотить свои идеи в жизнь, привлечь к ним единомышленников и создать новые возможности для молодёжи и жителей Самарской области. Все проекты самарских грантополучателей реализуются при поддержке Росмолодёжь.Гранты.