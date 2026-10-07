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Молодежная политика Общество

Самарская область присоединилась к просветительскому проекту для молодежи минэнерго России и общества "Знание"

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство энергетики Российской Федерации совместно с обществом "Знание" дали старт всероссийской просветительской акции "Россия — энергетическая держава", приуроченной к международному форуму "Российская энергетическая неделя". Она проходит с 28 сентября по 31 октября для учащихся 7–11 классов.

Фото: предоставлено Российским обществом "Знание"

В Самарской области мероприятия пройдут в школах Жигулевска, Кинеля, Новокуйбышевска, Октябрьска, Отрадного, Похвистнева, Самары, Сызрани, Тольятти и Чапаевска, а также во всех муниципалитетах, в том числе на площадках Лекториев Знания в Большечерниговском, Борском, Волжском, Камышлинском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Красноярском, Нефтегорском, Сергиевском, Сызранском, Шенталинском районах.

"Будущее российской энергетики напрямую связано с теми, кто сегодня только выбирает свой профессиональный путь. Поэтому особенно важно уже со школьной скамьи показывать молодым людям масштаб отрасли, ее современные технологии и возможности для самореализации. Наша задача — дать ребятам возможность увидеть энергетику изнутри, понять, какие задачи стоят перед топливно-энергетическим комплексом и какие перспективы он открывает. Рассчитываем, что акция "Россия — энергетическая держава" поможет школьникам сделать осознанный выбор и связать свое будущее с энергетикой страны", — отметил министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.

В рамках акции "Россия — энергетическая держава" для школьников организованы интерактивные занятия, встречи с экспертами отрасли и образовательные экскурсии на действующие предприятия топливно-энергетического комплекса. Главная цель — сформировать у молодежи живой интерес к профессиям в сфере энергетики, популяризировать достижения русской инженерной школы и рассказать школьникам о перспективах развития отечественной энергетики.

Лекции просветительского проекта охватывают широкий круг тем — от военной истории и памяти о героях до современных технологий и правил эффективной коммуникации. Слушатели узнают о судьбах защитников Отечества и нравственном выборе человека на войне, о том, как устроена энергетическая система страны и почему Россия заслуженно называется энергетической державой, как безопасно и грамотно использовать нейросети в повседневной жизни, а также как создавать презентации, которые убеждают аудиторию и приводят к нужным решениям.

Независимо от темы, каждая встреча сочетает знания с практическими выводами: школьники не просто получают новую информацию, но и учатся применять ее в работе и повседневной жизни. А главное, встречи формируют ценности созидательного труда, ответственности и неравнодушия — качества, которые остаются актуальными в любой профессии и в любой исторической эпохе.

15 октября 2026 года в рамках курса внеурочной деятельности "Россия — мои горизонты" для обучающихся 6–11 классов также состоится профориентационное отраслевое занятие "Россия комфортная: энергетика". Оно нацелено на формирование у школьников готовности к профессиональному самоопределению, знакомство с миром профессий и федеральным и региональным рынками труда.

Совместно с Фондом гуманитарных проектов разработаны методические материалы. Кроме того, подготовлены видеоматериалы об отрасли и деятельности ПАО "Газпром". В частности, один из материалов посвящен ООО "Газпром добыча Надым" — первому газодобывающему предприятию на севере Западной Сибири, осваивавшему Медвежье, Уренгойское и Ямбургское месторождения. Предприятие является градообразующим для Надыма и поселка Пангоды.

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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