В субботу, 21 ноября, на площадке Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики пройдет встреча студентов и преподавателей с лектором Российского общества "Знание", актером театра и кино, кинорежиссером, продюсером, радиоведущим Александром Самойленко.
Мероприятие организовано Российским обществом "Знание" и соответствует целям национального проекта "Молодежь и дети".
В ходе открытого диалога актер объяснит, из чего складывается повседневная работа над ролью — от разбора текста и проб до репетиций и взаимодействия с партнером. Лектор Общества "Знание" расскажет, чем отличается подход к сцене и к камере, и как важно сохранять искренность даже в самых условных обстоятельствах.
Александр Самойленко откровенно поговорит о том, что актерское мастерство — это не только перевоплощение, но и умение быть честным в предлагаемых обстоятельствах. Он поделится собственными "секретами" — упражнениями, привычками и ошибками, которые помогли ему найти свой метод, и ответит на вопросы зрителей о том, как профессия меняет взгляд на себя и на людей.
"Знание" — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.
С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило более 32 тысяч человек. Они провели свыше 200 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров.
Адрес мероприятия: актовый зал ПГУТИ (Самара, Московское шоссе, 77)
Начало мероприятия: 21 ноября, 11.40