В субботу, 21 ноября, на площадке Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики пройдет встреча студентов и преподавателей с лектором Российского общества "Знание", актером театра и кино, кинорежиссером, продюсером, радиоведущим Александром Самойленко.

Мероприятие организовано Российским обществом "Знание" и соответствует целям национального проекта "Молодежь и дети".

В ходе открытого диалога актер объяснит, из чего складывается повседневная работа над ролью — от разбора текста и проб до репетиций и взаимодействия с партнером. Лектор Общества "Знание" расскажет, чем отличается подход к сцене и к камере, и как важно сохранять искренность даже в самых условных обстоятельствах.

Александр Самойленко откровенно поговорит о том, что актерское мастерство — это не только перевоплощение, но и умение быть честным в предлагаемых обстоятельствах. Он поделится собственными "секретами" — упражнениями, привычками и ошибками, которые помогли ему найти свой метод, и ответит на вопросы зрителей о том, как профессия меняет взгляд на себя и на людей.