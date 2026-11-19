Число женщин-предпринимателей в Самарской области на начало 2026 года достигло 205 тысяч человек, что на 5,1% превышает показатель начала 2025 года. Такие данные привели в Минэкономразвития Самарской области к Международному дню женского предпринимательства, который отмечается 19 ноября.

"Женское предпринимательство — особая категория бизнеса. И наша ключевая задача — создавать для них максимально комфортные условия, предоставлять всестороннюю поддержку. Мы видим, что число женщин, занятых в бизнесе, активно реализующих свои проекты, только растет. Сегодня женщины возглавляют компании в самых разных сферах — от социальных до высокотехнологичных", — отметила министр экономического развития и инвестиций Самарской области Анастасия Рыбакова.

Большинство женщин начинают или развивают свой бизнес в возрасте от 35 до 44 лет, занимая 55,5% от общего числа предпринимательниц. Еще 21,3% стартуют в более молодом возрасте — от 25 до 34 лет.

Среди сфер деятельности женщин-предпринимателей преобладают пять направлений: образование, здравоохранение, финансовая, юридическая и страховая деятельность.

У женщин-самозанятых главными сферами для ведения бизнеса являются: маркетинг, услуги в сфере красоты и образовательная деятельность. Сферами, где наблюдается наибольший рост числа предпринимательниц, являются сферы гостеприимства, крафтовых производств, а также креативных индустрий, где женских проектов — более 40%.

Для комфортного старта и уверенного развития своего дела существует целый комплекс мер государственной поддержки. Центры "Мой бизнес" консультируют, проводят обучающие мероприятия, помогают в разработке бизнес-плана, предоставляют помощь со сбытом продукции и оказывают финансовую поддержку.

В Самарской области ежегодно проводится региональный этап федеральной программы "Мама-предприниматель" — это образовательный проект для женщин, которые хотят начать или развить собственное дело.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.