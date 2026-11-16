Суд отказал мэру Самары в сносе рынка на Ново-Садовой

Региональный арбитраж вынес решение по иску главы Самары к ООО "Парад". Причиной разбирательства стали постройки на ул. Ново-Садовой, в районе дома № 349. Это мини-рынок, расположенный рядом с торговым центром "Май".

Судебный процесс инициировали в 2023 году, когда главой Самары была Елена Лапушкина. Теперь в качестве истца выступает действующий мэр Иван Носков.

Как указано в материалах дела, городские власти потребовали признать постройки, общая площадь которых составляет 343,5 кв. метров, самовольными и обязать ООО "Парад" снести их за свой счет. Чиновники настаивали, что спорные объекты создают угрозу безопасности дорожного движения и жизни граждан.

В возражениях представители "Парада" указали на наличие вступивших в законную силу судебных актов судов общей юрисдикции, которыми ранее было признано право собственности на данные помещения. Также они отметили, что мэрия пропустила срок исковой давности.

Разбирательство затянулось из-за того, что проведение строительно-технической экспертизы срывалось несколько раз. Это удалось исправить только в 2025 году. Однако исследование заняло у специалистов больше года. В итоге они пришли к выводу, что спорные объекты в целом соответствуют строительным, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам и не создают угрозы жизни и здоровью граждан, выявленные нарушения являются устранимыми и частично это уже сделано. Кроме того, суд подтвердил, что мэрия действительно пропустила срок исковой давности.

"Изучив доводы лиц, участвующих в деле, результаты проведенной судебной экспертизы по делу о соответствии спорных объектов требованиям, предъявляемым к данным строениям согласно их функциональному назначению, а также установив пропуск истцом срока исковой давности, суд отказал в удовлетворении исковых требований", — сообщили в арбитраже. Впрочем, у мэрии есть время на то, чтобы оспорить это решение.