Экспортерам Самарской области рассказали о федеральных и региональных мерах поддержки

В четверг, 5 ноября, на площадке регионального центра "Мой бизнес" состоялась встреча экспортно ориентированных предприятий Самарской области с представителями федеральных институтов поддержки предпринимателей и представителями Самарской области в иностранных государствах.

Развитие международного торгово-экономического сотрудничества служит одним из стратегически важных направлений работы регионального правительства. По итогам первого полугодия 2026 года внешнеторговый оборот Самарской области увеличился на 15,9%, а экспорт вырос на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди ключевых задач - не только сохранять сложившиеся внешнеэкономические связи, но и создавать новые возможности для выхода региональных предприятий на зарубежные рынки.

"По поручению губернатора Вячеслава Федорищева с начала 2026 года в регионе начал работу институт представителей Самарской области за рубежом. Его основная задача - содействовать нашим предприятиям в развитии внешнеэкономической деятельности, поиске новых партнеров и выстраивании устойчивых деловых связей. Для нас важно, чтобы работа представителей имела практический характер и была ориентирована на конкретные запросы бизнеса", - рассказала Анастасия Рыбакова, заместитель министра - руководитель департамента международного и межрегионального сотрудничества и внешнеэкономических связей минэкономразвития Самарской области.

В качестве приоритетных направлений для работы представителей были определены Китай и Республика Беларусь. Обе страны входят в десятку крупнейших экспортных партнеров Самарской области. По итогам первого полугодия 2026 года Китай занимает 4-е место в структуре регионального экспорта, Республика Беларусь - 9-е место.

На встрече с региональными производителями представители Самарской области в Беларуси и Китае рассказали об основных направлениях своей деятельности, существующих барьерах и способах их преодоления.

"Мы видим, что у наших экспортеров хороший продукт, конкурентная цена, но нередко при выходе на рынок Китая возникают барьеры - с логистикой, платежами, сертификацией. И здесь мы выступаем связующим звеном между предприятиями, региональными и федеральными институтами поддержки и китайскими ведомствами, банками, операторами", - подчеркнула представитель Самарской области в КНР Кристина Бучацкая.

О своем опыте взаимодействия с институтом представителей Самарской области за рубежом рассказали предприниматели региона.

"В контакте с представителем региона в Республике Беларусь мы достигли в 2026 году очень серьезного прорыва при выходе на белорусский рынок. Мы провели переговоры с крупными предприятиями республики, отдельно хочу выделить участие в выставке ИННОПРОМ, где нам удалось не просто провести встречи с крупными заказчиками, а достичь конкретных договоренностей", - сообщил директор ООО "Сититрейд" Артем Ильин.

О доступных на федеральном уровне мерах государственной поддержки проинформировали представители Центра по внешней торговле при Минпромторге России и ФГБУ "Агроэкспорт".

Практическую помощь в части экспорта предприятия могут получить и на уровне региона, обратившись в Центр поддержки экспорта Самарской области. Руководитель института развития Александр Коротков рассказал о расширении перечня оказываемых услуг, в том числе это инкубационные и акселерационные программы, размещение и хранение продукции за рубежом, проведение маркетинговых промоакций. За консультацией или получением услуги предприниматели могут обратиться в ЦПЭ по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

Еще одна возможность для предприятий региона - получение добровольной сертификации "Сделано в России". В Самарской области к программе подключились уже 63 компании. Сертификация дает предприятиям ряд преимуществ, прежде всего, право на маркировку знаком "Сделано в России", на маркетинговую и информационную поддержку, доступ к инструментам продвижения, включая международные выставки и бизнес-миссии, размещение в онлайн-магазинах и др.