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Власти заявились в банкротство "ЭкоСтройРесурса" с требованием на 2,8 млрд рублей

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебный процесс о банкротстве бывшего мусорного оператора Самарской области - ООО "ЭкоСтройРесурс" - набирает обороты. Если изначально на статус крупнейших кредиторов претендовали аффилированные компании, то теперь - региональные власти. Если заявление чиновников удовлетворят, это может серьезно повлиять на всю процедуру банкротства.

Фото: Александра Белова

"ЭкоСтройРесурс" был региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 2019 года по ноябрь 2024 года. Правительство Самарской области решило расторгнуть договор с компанией, ссылаясь на большое количество жалоб жителей на качество и ритмичность вывоза мусора. В последние годы организация по большей части занималась взысканием долгов и судебными разбирательствами.

ООО "Экостройресурс" принадлежит Василиосу Зиакасу (20%) и ООО "Капитал Актив" (80%), учредителями которого значатся Татьяна Звягина и Андрей Пашков. Выручка "Экостройресурса" за 2025 г. составила 2 млн руб. (против 4,6 млрд годом ранее), убыток - 231 млн руб. (годом ранее убыток в 293,1 млн). На балансе "Экостройресурса" числятся активы на 2,68 млрд рублей.

Весной 2026 года "ЭкоСтройРесурс" заявил о намерении объявить себя банкротом. Но в итоге процесс запустили по иску ООО "Фаворит-1". В отношении компании ввели процедуру наблюдения.

Компания "Фаворит-1" зарегистрирована в Сызрани и занимается сортировкой материалов. Она принадлежит известным бизнесменам Александру Серперу и его сыну Сергею. Оба входили в состав городской думы Сызрани. А вот второй сын Александра - Евгений Серпер - был депутатом Государственной думы.

На данный момент в реестр требований кредиторов входит только "Фаворит-1". Речь идет о долге за оказанные услуги по обработке ТКО в размере 20,4 млн рублей. Однако уже поступило множество заявлений от других организаций и физических лиц. В их числе несколько аффилированных к "ЭкоСтройРесурсу" компаний:

  • оператор гостиницы Hampton by Hilton Samara - ООО "Актив Индустрия" Светланы Кругловой - 84,3 млн рублей (долг по векселям);
  • ООО "ТрансРесурс" Александра Шакирова - 572,5 млн рублей (долг по векселям);
  • владелец полигона ТБО в Кинельском районе - АО "Экология-Сервис" Михаила Черенкова - 258,7 млн рублей (долг за услуги по обработке и захоронениюТКО);
  • Экотехнопарк "Зелененький" - 95,3 млн рублей (долг за обработку мусора);
  • ООО "Рикаст" Дмитрия Кравченко - 58,5 млн рублей (долг за услуги по захоронению отходов);
  • ООО НПФ "Полигон" Светланы Кругловой - 7,4 млн рублей (долг за услуги по захоронению ТКО);
  • ООО "Экоиндустрия" Светланы Кругловой - 7,3 млн рублей (долг за услуги по обработке ТКО).

Однако к процессу банкротства бывшего регоператора решили подключиться и власти. Заявление на включение в реестр требований кредиторов подал комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области. Сумма солидная - 2,8 млрд рублей. Чиновники заявляют, что это "задолженность по выплате в пользу бюджета Самарской области неосновательного полученных денежных средств".

Правда, соответствующих решений судов пока нет. Комитет пытается взыскать эту сумму с "ЭкоСтройРесурса" через арбитраж, заявляя, что она подлежит исключению из необходимой валовой выручки (НВВ) компании из-за досрочного расторжения соглашения и снижения тарифа. Первая инстанция отказала, сославшись на отсутствие доказательств. В октябре состоится рассмотрение апелляционной жалобы чиновников.

Согласно материалам дела, экономически необоснованные доходы регоператора копились годами, но их исключение из выручки постоянно отодвигали на последующие период, хотя для этого установлен определенный срок - три года. Отказывая в удовлетворении иска, суд указал, что отрицательная корректировка НВВ сложилась из-за неправомерных действий самого комитета при осуществлении регулирования с 2019 года. Ведь именно он устанавливал тарифы и принимал решения по изменению НВВ. Также в решении упоминается, что в условиях соглашения о расторожении договора с "ЭкоСтройРесурсом" говорится об отсутствии претензий сторон по исполнению финансовых обязательств.

Сроки рассмотрения заявления комитета пока неизвестны. Требования о включении в реестр кредиторов "ЭкоСтройРесурса" также предъявили более 10 граждан. Большинство - с пометкой "излишне уплаченные средства". Речь идет о небольших суммах: от 400 до 66 тысяч рублей. Интересно, что с аналогичным заявлением выступил и завод "Тольяттиазот". Он требует 7,8 тысяч рублей.

Кроме того, в реестр кредиторов заявился оператор лечебно-оздоровительного центра Matrеshka Plazа - ООО "Курорты Поволжья", подконтрольное бизнесмену Дмитрию Островскому. Он требует с бывшего регоператора 1,9 млн рублей после судебного процесса о долгах за вывоз мусора.

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