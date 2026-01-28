"ЭкоСтройРесурс" не смог оспорить доначисление налогов на 317 млн рублей

Бывшему региональному оператору по обращению с ТКО — ООО "ЭкоСтройРесурс" — не удалось оспорить в суде доначисление налогов на 317 млн руб. и наложения штрафа в 15,7 млн рублей. Арбитражный суд Самарской области в своем решении, опубликованном 20 января, подробно разложил схемы занижения налогооблагаемой базы с привлечением подрядчиков-пустышек, мнимой арендой площадок и фиктивными работами.

В 2023 г. стало известно, что ФНС доначислила "ЭкоСтройРесурсу" 337,7 млн руб. (в процессе рассмотрения дела налоговики скорректировали требования) налога на прибыль и НДС по итогам проверки за 2018-2020 годы. Возбуждалось также уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, которое было закрыто в январе 2024 г., так как компания уплатила в полном объеме недоимку и штраф.

Руководство "ЭкоСтройРесурса" при этом не признавало себя виновным, заявляя, что рассматриваемые сделки не имеют отношения к компании. Регоператор все это время пытался отменить решение ФНС через арбитражный суд.

Как следует из опубликованного решения суда, основанием для привлечения "ЭкоСтройРесурса" к налоговой ответственности явился вывод ФНС о создании схемы с подконтрольным ему ООО "ТрансРесурс". Фискалы установили, что эта компания формально привлекалась для оказания услуг, а фактически же была структурным подразделением регоператора. Схема позволяла завышать его расходы и уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль и НДС.

При этом суд дал оценку выводам налоговиков о связи "ЭкоСтройРесурса" с обанкроченным комбинатом "Родник", выпускавшим алкогольные напитки, и депутатом губернской думы Александром Милеевым, который публично дистанцируется от обоих предприятий.

Так, подробно рассматривался вывод ФНС "о финансировании деятельности ООО "ЭкоСтройРесурс" физическими и юридическими лицами, являющимися учредителями, руководителями или сотрудниками группы компаний "Родник". Суд счел его обоснованным, указав, что учредители, руководители и сотрудники "ЭкоСтройРесурса" и "Трансресурса" "в различные периоды времени являлись учредителями, руководителями или сотрудниками организаций группы компаний "Родник", ранее занимавшихся производством и реализацией алкогольной продукции, в которые входили: ООО СК "Родник", ООО "ПромТех", ООО "Актив индустрия", ООО "Торговый дом "Родник", ООО "Мико Алко", ООО "КВ Холдинг", ООО "Недвижимость", ООО "ТПК Мико", ООО ЧОО "Кондор-Секьюрити", АО "Актив", ООО "САГ", ООО "Капитал актив" и других". Кроме того, техника для "ЭкоСтройРесурса" приобреталась за счет средств, поступавших от данных структур.

Александр Милеев в решении суда называется "неформальным владельцем (бенефициаром) группы компаний, к которой относится ООО "ЭкоСтройРесурс" и человеком, оказывающим влияние на деятельность компании. В качестве доказательств приводятся показания свидетелей и официальная переписка, указывающие на то, что он вел переговоры от имени регоператора. Тут

налоговикам и суду фактурой помогло ООО "Рубин" (оператор ТРК "Вива Лэнд" в Самаре), которое публично конфликтовало с "ЭкоСтройРесурсом" из-за платы за вывоз ТКО.

Налоговики указывали, что "Трансресурс" был специально учрежден под будущее регоператорство "ЭкоСтройРесурса". "Трансресурс" было зарегистрировано 16 июля 2018 г., а 1 ноября "ЭкоСтройРесурс" был назначен регоператором. Уже 10 декабря того же года компании заключили первый контракт. Регоператор передал на обслуживание "Трансресурсу" 24 сельских района и пять городов - Кинель, Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево и Чапаевск.

Впоследствии "Трансресурсу" на бумаге была передана в обслуживание практически вся область. При этом в 2020 г. проторгованные договора несколько раз отменялись и заключались новые со значительным увеличением цены - с 3,29 млрд до 8,4 млрд рублей.

При этом "Трансресурс" активно привлекал индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения якобы в качестве субподрядчиков. ИП оформлялись бывшие сотрудники "Родника" и связанных с ним структур. По факту же, как указано в решении суда, мусоровозы базировались на территории около "Родника", а обеспечивали и координировали их работу сотрудники "Трансресурса" и "ЭкоСтройРесурса". "Работа" одного такого ИП позволяла выводить до 20 млн руб. в год.

При этом взаимодействовали с данными ИП и другие компании, связанные мусорной темой. Например, займы им предоставляли самарское ООО "Дакант" и ООО "ХАБАВТОТРАНС ДВ", которое было регоператором в Хабаровском крае в 2022-2024 годах.

Другим элементом схемы были договоры аренды баз для перевалки, сортировки ТКО и стоянки транспорта. По факту же, как установил суд, площадки не использовались, а выделенные на них средства прогонялись через ООО "Недвижимость", ИП или физлиц и возвращались лицам, связанным с "ЭкоСтройРесурсом".

Такие операции проводились, например, с площадкой в с. Рождествено, которую "Трансресурсу" "сдавал" П.И. Литвинов.

Также была вскрыта афера с фиктивными работами по прессованию отходов в нескольких сельских районах, которую в 2019 г. якобы выполнял подрядчик "Трансресурса" - ООО "ТрансКом" (компания специализировалась на перевозке напитков "Родника"). Суд согласился с доводами налоговиков о том, что на то время площадки не имели необходимого оборудования, а отходы возили напрямую на полигоны другие подрядчики "Трансресурса".

Кроме того, суд разобрал схемы с завышением объемов вывезенного мусора в Безенчукском районе (на 13,6 тыс. тонн) и с "нарисованными" расходами в десятки миллионов рублей на приобретение топлива. Например, ООО "Тантал" за два квартала якобы продало "Трансресурсу" дизеля на 10 млн рублей. При этом "продавец" сам топливо не закупал и ресурсов для такой деятельности не имел.

Проанализировав все эти факты, арбитражный суд отказал в удовлетворении иска "ЭкоСтройРесурса" к налоговой. Впрочем, у компании есть успешный опыт отстаивания своих интересов в апелляционной инстанции. Так, в прошлом году "ЭкоСтройРесурсу" удалось отменить решение ФАС о картельном сговоре на 31,2 млрд рублей.