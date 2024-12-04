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Экономика и бизнес

"ЭкоСтройРесурс" оплатил картельный штраф в 107,6 млн рублей

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывший оператор по обращению с ТКО в Самарской области ООО "ЭкоСтройРесурс" и транспортировщики мусора оплатили антимонопольный штраф в 187 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба.

Фото: Волга Ньюс

Напомним, в октябре 2023 г. ФАС России признала "ЭкоСтройРесурс" и транспортировщиков ТКО: ООО "ТрансРесурс", ООО "ТрансЭко", ООО "Транском", ООО "Дакант" и АО "Чистый Город" нарушившими антимонопольное законодательство.

Служба установила, что компании заключили антиконкурентное соглашение в целях ограничения числа потенциальных участников торгов и создания преимущественных условий, они также заключили ограничивающее конкуренцию соглашение с целью поддержания цен.

Общая сумма начальных максимальных цен торгов, в рамках которых заключены и реализованы антиконкурентные соглашения, составила 31,3 млрд рублей.

ФАС России наложила на организации оборотные штрафы. Компании попытались оспорить решение службы, однако Арбитражный суд города Москвы подтвердил законность назначенных штрафов.

"ЭкоСтройРесурс" оплатил 107,6 млн руб., "Транском" — 1,4 млн руб., "Дакант" — 5,5 млн, "ТрансРесурс" — 61,7 млн, "ТрансЭко" — 8,8 млн, "Чистый Город" — 2,5 млн.

С 1 ноября в Самарской области произошла смена регоператора. Эти функции перешли к АО "Экология". Решение власти региона объяснили большим количеством жалоб населения на работу "ЭкоСтройРесурса"

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