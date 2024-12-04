"ЭкоСтройРесурс" оплатил картельный штраф в 107,6 млн рублей

Бывший оператор по обращению с ТКО в Самарской области ООО "ЭкоСтройРесурс" и транспортировщики мусора оплатили антимонопольный штраф в 187 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба.
Напомним, в октябре 2023 г. ФАС России признала "ЭкоСтройРесурс" и транспортировщиков ТКО: ООО "ТрансРесурс", ООО "ТрансЭко", ООО "Транском", ООО "Дакант" и АО "Чистый Город" нарушившими антимонопольное законодательство.
Служба установила, что компании заключили антиконкурентное соглашение в целях ограничения числа потенциальных участников торгов и создания преимущественных условий, они также заключили ограничивающее конкуренцию соглашение с целью поддержания цен.
Общая сумма начальных максимальных цен торгов, в рамках которых заключены и реализованы антиконкурентные соглашения, составила 31,3 млрд рублей.
ФАС России наложила на организации оборотные штрафы. Компании попытались оспорить решение службы, однако Арбитражный суд города Москвы подтвердил законность назначенных штрафов.
"ЭкоСтройРесурс" оплатил 107,6 млн руб., "Транском" — 1,4 млн руб., "Дакант" — 5,5 млн, "ТрансРесурс" — 61,7 млн, "ТрансЭко" — 8,8 млн, "Чистый Город" — 2,5 млн.
С 1 ноября в Самарской области произошла смена регоператора. Эти функции перешли к АО "Экология". Решение власти региона объяснили большим количеством жалоб населения на работу "ЭкоСтройРесурса"
Последние комментарии
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?