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ВТБ: мошенники обновили схему обмана с "перерасчетом пенсии"

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты ВТБ выявили новую схему обмана, направленную против пенсионеров. Сначала мошенники убеждают сделать перерасчет пенсии, затем от имени сотрудников силовых ведомств выманивают крупные суммы под видом "защиты сбережений".

Фото: предоставлено банком ВТБ

Мошенники звонят по телефону и под видом социального работника или сотрудника госучреждения убеждают пенсионера обратиться в МФЦ якобы для "перерасчета пенсии". Когда ничего не подозревающая жертва действительно приходит в многофункциональный центр, реальные сотрудники разъясняют, что никакого перерасчета не требуется и это был звонок от мошенников.

На этом схема обмана не заканчивается. Через некоторое время пенсионеру снова звонят - теперь представляются сотрудником ФСБ. Злоумышленники утверждают, что ему из многофункционального центра передали информацию о попытке обмана пенсионеров и теперь они ведут расследование. Играя на доверии к госструктурам и страхе за свои сбережения, псевдо-сотрудник силовых ведомств запугивает жертву и уговаривает "защитить деньги" - перевести их на "специальный счет".

"Преступники разработали многошаговую комбинацию, играя на самых болезненных страхах пожилых людей - потере сбережений и доверии к государству. Сначала они имитируют заботу о пенсионных правах, затем, маскируясь под защитников, сами же и обкрадывают жертв. Важно помнить: ни ФСБ, ни другие госорганы никогда не требуют переводить деньги по телефону, чтобы их сберечь", - подчеркнул Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

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