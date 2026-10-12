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ВТБ — участник программы льготного кредитования промышленной роботизации

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов промышленной роботизации и автоматизации производства, заключив соглашение с Минпромторгом России.

"Банк уже прорабатывает пилотные сделки и принимает заявки от компаний на финансирование проектов по роботизации и автоматизации", — заявил на финале Бизнес Баттла в Калининграде заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

По приведенным им данным Минпромторга, в 2025 году на 10 тыс. работников обрабатывающей промышленности приходилось 29 промышленных роботов. В Калининградской области этот показатель изначально был выше и за год вырос более чем в четыре раза — с 53 до 232 роботов, что стало лучшим результатом среди регионов страны.

"Бизнес готов активно инвестировать в автоматизацию, а мы со своей стороны готовы поддерживать такие инициативы льготным финансированием", — добавил Бортников.

Программа Минпромторга по льготному кредитованию приобретения и внедрения промышленной робототехники и автоматизации производства доступна по ставке 5% годовых для большинства регионов и 3% — для воссоединенных территорий, срок финансирования — до пяти лет, из которых льготные условия действуют до трех.

Финансирование по программе можно направить на проекты в сферах обрабатывающей промышленности, логистики, ритейла и других отраслей, где реализуется модернизация производственных и складских мощностей.

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