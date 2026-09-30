Владислав Крейнин: "ИИ стал рабочим инструментом, но живые эмоции всё ещё невозможно заменить"

Нейросети стали рабочим инструментом при создании массового контента, однако в сложных игровых форматах они пока не могут полностью заменить режиссёров и актёров. Об этом на Московском стартап-саммите заявил старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

"Изначально была эйфория, что мы всё можем сгенерировать с помощью нейросетей — быстро и дёшево. Потом мы столкнулись с реальностью. Пока невозможно быстро сгенерировать по-настоящему классные эмоции людей, в которых ты веришь, и картинку, с которой сформируется сильная эмоциональная связь. Иногда мы делаем сотни генераций, чтобы получить тот самый кадр. Поэтому реальные эмоции и реальная жизнь всё ещё нуждаются в реальных актёрах".

Владислав Крейнин напомнил, что на "Мосфильме" работает SberStudios — студия площадью более 2,5 тыс. кв. м с LED-экранами высотой более 9 метров и шириной более 50 метров, которая используется в кинопроизводстве.

Если раньше ради нужной натуры съёмочная группа могла отправиться, например, на Камчатку, то SberStudios помогает воспроизводить необходимое окружение прямо в павильоне и сразу видеть на экране близкую к финальной картинку. Технологии SberStudios, в частности, используются в сценах с каскадёрами и дублёрами: внешность и мимику артиста можно оцифровать и совместить с игрой другого человека.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

"Генеративный искусственный интеллект, игровые технологии и технологии виртуального продакшена дают нам возможность сегодня создавать шоу, рекламу, сериалы и кино в совершенно другие сроки и с совершенно другой экономикой, а значит — быть конкурентоспособными на мировом уровне. Нам важно, чтобы в России создавался лучший контент на пике технологий и с использованием всех возможностей, которые сегодня есть в мире".

Московский стартап-саммит, посвящённый технологическому предпринимательству и открытым инновациям, проходит 29–30 сентября в умном городе СберСити, в пространстве крупнейшего кампуса "Школы 21". Организаторы саммита — Правительство Москвы и Сбер. Ключевая идея события в 2026 году — трансформация пяти ключевых индустрий: медицины и биотехнологий, образования и креативных сфер, сельского хозяйства и производства продуктов питания, строительства и урбанистики, умных устройств и робототехники с помощью технологических решений стартапов.

Главная цель саммита — содействовать заключению сделок между инвесторами, корпорациями и стартапами из этих индустрий и сокращать путь от технологий к работающим решениям. В программе — выступления топ-спикеров в сфере инноваций, стартапов-единорогов, питчи, выставка более 100 российских и зарубежных технологических стартапов на стадиях от seed до pre-IPO, а также вручение технологической премии корпорациям, инвесторам, университетам и медиа, которые внесли вклад в развитие инновационной экосистемы страны.