16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре стала доступна оплата проезда по геопозиции Россияне отложили вдолгую со Сбером почти 394 млрд рублей Сбер первым запустил пилот по оформлению семейной налоговой выплаты За первое полугодие 2026 г. в регионе выявлено 46 нелегальных кредиторов Пострадавшие предприниматели могут получить льготный кредит в Сбере

Банки Финансы

В Самаре стала доступна оплата проезда по геопозиции

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сбер, бизнес-группа Сбер2B совместно с правительством Самарской области и ООО "Объединённая транспортная карта" запустили сервис оплаты проезда в наземном общественном транспорте с использованием геопозиции пассажира с помощью сервиса "Геопэй" Сбер2B. Технологическим партнёром проекта выступил 2ГИС.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Оплата по геопозиции доступна в транспортных средствах МП "Трамвайно-троллейбусное управление", ООО "Самара Авто Газ" и ООО "Ирбис". Сервис позволит оплачивать поездку без передачи наличных и прикладывания карты к терминалу — достаточно смартфона с доступом в интернет.

Оплата проезда доступна в приложении 2ГИС. Для этого необходимо открыть вкладку "Проезд", выбрать значок общественного транспорта и нажать кнопку "Оплатить проезд". Приложение определит местоположение пассажира и предложит на выбор подходящие маршруты. Для удобства при первой оплате необходимо привязать банковскую карту. После подтверждения транзакции деньги списываются с привязанной к приложению банковской карты по регулируемому тарифу, а пользователю становится доступен электронный билет для предъявления контролеру.

Оплатить поездку также можно с помощью SberPay.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Сбер последовательно реализует комплексный подход к развитию городской мобильности. Совместно с перевозчиками мы обновляем автопарк трамваев и троллейбусов в Самаре и Тольятти. Запуск сервиса оплаты проезда по геопозиции "Геопэй" Сбер2B в общественном транспорте Самары — это ещё один важный шаг к созданию комфортной и современной городской среды. Такой способ оплаты в первую очередь удобен для туристов и всех, кто предпочитает безналичные расчёты. Каждый может выбрать наиболее удобный для себя вариант: банковской картой, смартфоном, по биометрии (в метрополитене) или, как теперь, по геопозиции. А ещё новая форма оплаты ускоряет посадку — не нужно ждать своей очереди к валидатору. Это особенно выручает в часы пик и на оживлённых остановках, когда каждая секунда на счету".

Евгений Лящук, лидер направления Сбер2B Автоматизация:

"Самара стала еще одним крупным транспортным узлом, где заработала оплата по геопозиции "Геопэй" Сбер2В. Сегодня технология уже успешно применяется в 27 городах страны. Мы продолжаем планомерно расширять географию сервиса и интегрируем новые регионы в наш единый цифровой контур. Наша цель — создать бесшовную среду, в которой пассажир может построить маршрут до нужного места в привычном приложении 2ГИС и оплачивать все пересадки в общественном транспорте одним действием, не переключаясь между разными приложениями перевозчиков".

Андрей Карпочев, руководитель департамента транспорта администрации г. о. Самара:

"В партнерстве со Сбербанком в Самаре реализуются важнейшие инфраструктурные проекты, которые позволяют городу идти в ногу со временем. Удобство оплаты проезда в общественном транспорте — важная составляющая комфорта для пассажиров. Еще один быстрый и надежный способ, безусловно, будет способствовать и дисциплине с приобретением билетов. Надеемся, что оплата с помощью геопозиционирования будет востребована у наших пассажиров".

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4