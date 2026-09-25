В Самаре стала доступна оплата проезда по геопозиции

Сбер, бизнес-группа Сбер2B совместно с правительством Самарской области и ООО "Объединённая транспортная карта" запустили сервис оплаты проезда в наземном общественном транспорте с использованием геопозиции пассажира с помощью сервиса "Геопэй" Сбер2B. Технологическим партнёром проекта выступил 2ГИС.

Оплата по геопозиции доступна в транспортных средствах МП "Трамвайно-троллейбусное управление", ООО "Самара Авто Газ" и ООО "Ирбис". Сервис позволит оплачивать поездку без передачи наличных и прикладывания карты к терминалу — достаточно смартфона с доступом в интернет.

Оплата проезда доступна в приложении 2ГИС. Для этого необходимо открыть вкладку "Проезд", выбрать значок общественного транспорта и нажать кнопку "Оплатить проезд". Приложение определит местоположение пассажира и предложит на выбор подходящие маршруты. Для удобства при первой оплате необходимо привязать банковскую карту. После подтверждения транзакции деньги списываются с привязанной к приложению банковской карты по регулируемому тарифу, а пользователю становится доступен электронный билет для предъявления контролеру.

Оплатить поездку также можно с помощью SberPay.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Сбер последовательно реализует комплексный подход к развитию городской мобильности. Совместно с перевозчиками мы обновляем автопарк трамваев и троллейбусов в Самаре и Тольятти. Запуск сервиса оплаты проезда по геопозиции "Геопэй" Сбер2B в общественном транспорте Самары — это ещё один важный шаг к созданию комфортной и современной городской среды. Такой способ оплаты в первую очередь удобен для туристов и всех, кто предпочитает безналичные расчёты. Каждый может выбрать наиболее удобный для себя вариант: банковской картой, смартфоном, по биометрии (в метрополитене) или, как теперь, по геопозиции. А ещё новая форма оплаты ускоряет посадку — не нужно ждать своей очереди к валидатору. Это особенно выручает в часы пик и на оживлённых остановках, когда каждая секунда на счету".

Евгений Лящук, лидер направления Сбер2B Автоматизация:

"Самара стала еще одним крупным транспортным узлом, где заработала оплата по геопозиции "Геопэй" Сбер2В. Сегодня технология уже успешно применяется в 27 городах страны. Мы продолжаем планомерно расширять географию сервиса и интегрируем новые регионы в наш единый цифровой контур. Наша цель — создать бесшовную среду, в которой пассажир может построить маршрут до нужного места в привычном приложении 2ГИС и оплачивать все пересадки в общественном транспорте одним действием, не переключаясь между разными приложениями перевозчиков".

Андрей Карпочев, руководитель департамента транспорта администрации г. о. Самара:

"В партнерстве со Сбербанком в Самаре реализуются важнейшие инфраструктурные проекты, которые позволяют городу идти в ногу со временем. Удобство оплаты проезда в общественном транспорте — важная составляющая комфорта для пассажиров. Еще один быстрый и надежный способ, безусловно, будет способствовать и дисциплине с приобретением билетов. Надеемся, что оплата с помощью геопозиционирования будет востребована у наших пассажиров".