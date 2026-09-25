На границе с Самарской областью произошло ЧП с пассажирским поездом

В пятницу, 25 сентября, на железной дороге в Ульяновской области (граница с Самарской областью) произошел инцидент с пассажирским поездом. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Подробности в данный момент уточняем. По предварительным данным, повреждения получил пассажирский поезд, в котором ехали жители нашего региона. Пострадавших среди пассажиров нет. График движения поездов на ближайшее время будет скорректирован. Ориентируйтесь на сайт РЖД", — прокомментировал глава региона.

Вячеслав Федорищев напомнил, что доверять нужно только официальным источникам, не распространять недостоверные данные.