Полиция Сызрани просит помочь опознать женщину

Сотрудники МУ МВД России "Сызранское" устанавливают личность женщины, тело которой обнаружили в 2019 г. в поселке Сердовино.
По заключению эксперта, смерть не была насильственной. В результате реконструкции внешнего облика по скелетным останкам эксперты-криминалисты составили графический портрет неизвестной.
Приметы: на вид 60–80 лет, рост около 170 см, зубы отсутствуют, волосы прямые, седые, длиной до 15 см. Была одета розовая футболка, черные трикотажные брюки.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон