Полиция Сызрани просит помочь опознать женщину

Сотрудники МУ МВД России "Сызранское" устанавливают личность женщины, тело которой обнаружили в 2019 г. в поселке Сердовино.

По заключению эксперта, смерть не была насильственной. В результате реконструкции внешнего облика по скелетным останкам эксперты-криминалисты составили графический портрет неизвестной.

Приметы: на вид 60–80 лет, рост около 170 см, зубы отсутствуют, волосы прямые, седые, длиной до 15 см. Была одета розовая футболка, черные трикотажные брюки.