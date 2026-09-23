Ночью над Самарской областью вновь сбивали БПЛА

В ночь на среду, 23 сентября, над территорией Самарской области вновь сбивали вражеские беспилотники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 514 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Ростовской областей, Краснодарского края, республиками Крым, Башкортостан, Татарстан, над акваториями Азовского и Черного морей", - отмечается в сообщении.

Режим беспилотной опасности в регионе действовал с 1:30 до 8:00.