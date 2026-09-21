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Преступления Происшествия

В Самаре осудили мужчину, напавшего на девушек и водителя такси

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд вынес решение по делу о хулиганстве. История началась с того, что девушки не захотели знакомиться с мужчиной в баре.

Как рассказал в суде потерпевший — водитель такси, — ночью он приехал по заказу к бару, и в салон сели четыре девушки. Но сразу отъехать не удалось, поскольку к машине подошел мужчина, открыл заднюю дверь авто, нецензурно ругался и ударил ногой одну из девушек. Девушкам удалось закрыть дверь, но мужчина обошел машину с другой стороны и продолжил ругаться. Чтобы прекратить это, таксист вышел и попросил незнакомца успокоиться и отойти, на что нападавший выругался на него и ударил ладонью по лицу.

"Он поскользнулся, упал. Незнакомец ударил его ногой в спину, от чего он испытал физическую боль", — следует из показаний в суде.

Потерпевшие девушки рассказывали в суде примерно следующее: они сидели за столом в заведении, и к ним подошел мужчина с предложением познакомиться. Девушки отказались.

"Он начал агрессивно себя вести, поэтому за них вступился посетитель, попросив незнакомца отойти, после чего между ними начался конфликт, в ходе которого в одну из потерпевших бросили стеклянный стакан, но она увернулась. Девушки испугались и попытались уйти, но незнакомец надвигался на них с нецензурной бранью, поэтому она выставила стул как преграду, но незнакомец пнул его в их сторону. Стул попал в одну из потерпевших, которая в ответ бросила в нападавшего стакан", — рассказала одна из девушек.

Успокоить мужчину пытался бармен, но безуспешно. Тогда бармен вызвал ГБР. Девушки же вышли на улицу и вызвали такси. В отношении нападавшего мужчины, которым, согласно опубликованным материалам судов, оказался Сергей Тербалян, возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Согласно решению Самарского областного суда, его приговорили к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима.

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