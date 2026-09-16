Свыше полутора килограммов тяжелых наркотиков изъяли у жителя Самары

В Самаре осудили местного жителя, который планировал распространять тяжелые наркотики через интернет, сообщает региональная прокуратура.

Фигурант, уже имевший судимости, договорился с неизвестным сообщником о распространении запрещенных веществ. В январе 2026 г. он купил крупную партию наркотиков, привез к себе домой на ул. Вольскую в Самаре и расфасовал. Наркотики планировал сбывать через интернет.

Преступную схему раскрыли правоохранители: они изъяли всю партию.

Суд признал мужчину виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии особого режима. Также у осужденного в собственность государства конфисковали мобильный телефон.