Свыше полутора килограммов тяжелых наркотиков изъяли у жителя Самары

В Самаре осудили местного жителя, который планировал распространять тяжелые наркотики через интернет, сообщает региональная прокуратура.
Фигурант, уже имевший судимости, договорился с неизвестным сообщником о распространении запрещенных веществ. В январе 2026 г. он купил крупную партию наркотиков, привез к себе домой на ул. Вольскую в Самаре и расфасовал. Наркотики планировал сбывать через интернет.
Преступную схему раскрыли правоохранители: они изъяли всю партию.
Суд признал мужчину виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии особого режима. Также у осужденного в собственность государства конфисковали мобильный телефон.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках