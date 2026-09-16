В Самаре вынесли решение по делу о передаче взятки в военкомат

Самарский областной суд вынес решение по делу об обещаниях передать взятку должностным лицам военного комиссариата. Обвиняли в этом женщину по фамилии Матвиенко.

Как указано в судебных материалах, один из свидетелей рассказал примерно следующее. К свидетелю обратилась знакомая и спросила, можно ли как-то за взятку освободить ее сына от призыва на военную службу. С вопросами отправились к Матвиенко. Та ответила, что сможет помочь, но это будет стоить 150 тыс. рублей. Матвиенко обещала передать деньги должностному лицу военного комиссариата. Самой Матвиенко пакет с деньгами отдали.

В итоге суд признал Матвиенко виновной в посредничестве во взяточничестве в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий. Ей в наказание назначили штраф в 250 тыс. рублей.

Адвокат этот вердикт обжаловал, настаивая, что Матвиенко активно помогала раскрыть преступление и, вообще, мол, была написана явка с повинной. Защитник просил прекратить дело.

Областной суд изучил все материалы и оставил приговор в силе.