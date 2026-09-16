В Самаре вынесли решение по делу о передаче взятки в военкомат

Самарский областной суд вынес решение по делу об обещаниях передать взятку должностным лицам военного комиссариата. Обвиняли в этом женщину по фамилии Матвиенко.
Как указано в судебных материалах, один из свидетелей рассказал примерно следующее. К свидетелю обратилась знакомая и спросила, можно ли как-то за взятку освободить ее сына от призыва на военную службу. С вопросами отправились к Матвиенко. Та ответила, что сможет помочь, но это будет стоить 150 тыс. рублей. Матвиенко обещала передать деньги должностному лицу военного комиссариата. Самой Матвиенко пакет с деньгами отдали.
В итоге суд признал Матвиенко виновной в посредничестве во взяточничестве в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий. Ей в наказание назначили штраф в 250 тыс. рублей.
Адвокат этот вердикт обжаловал, настаивая, что Матвиенко активно помогала раскрыть преступление и, вообще, мол, была написана явка с повинной. Защитник просил прекратить дело.
Областной суд изучил все материалы и оставил приговор в силе.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках