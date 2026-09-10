В Чапаевске мужчина получил 120 часов обязательных работ за кражу кабелей "Ростелекома"

Суд установил, что местный житель проникал на чердаки домов и похищал кабели связи — всего зафиксировано 5 эпизодов кражи и 6 эпизодов приведения объектов в негодность, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
"Подсудимый, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного личного обогащения, проникал на чердаки многоквартирных жилых домов, откуда тайно похищал кабели связи, принадлежащие ПАО "Ростелеком"",- говорится в судебных материалах.
Похищенным имуществом гражданин распоряжался по своему усмотрению.
С учетом смягчающих обстоятельств (частичное признание вины, здоровье, помощь следствию) суд назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ. Приговор не вступил в силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках