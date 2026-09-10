В Чапаевске мужчина получил 120 часов обязательных работ за кражу кабелей "Ростелекома"

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Суд установил, что местный житель проникал на чердаки домов и похищал кабели связи — всего зафиксировано 5 эпизодов кражи и 6 эпизодов приведения объектов в негодность, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.