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Преступления Происшествия

В Чапаевске мужчина получил 120 часов обязательных работ за кражу кабелей "Ростелекома"

ЧАПАЕВСК. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд установил, что местный житель проникал на чердаки домов и похищал кабели связи — всего зафиксировано 5 эпизодов кражи и 6 эпизодов приведения объектов в негодность, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

 "Подсудимый, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного личного обогащения, проникал на чердаки многоквартирных жилых домов, откуда тайно похищал кабели связи, принадлежащие ПАО "Ростелеком"",- говорится в судебных материалах.

Похищенным имуществом гражданин распоряжался по своему усмотрению.

С учетом смягчающих обстоятельств (частичное признание вины, здоровье, помощь следствию) суд назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ. Приговор не вступил в силу.

Гид потребителя

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