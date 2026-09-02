В Сызрани 86-летняя местная жительница под влиянием мошенников лишилась 600 тыс. рублей

В полицию Сызрани обратились коллеги из Саратова. Он и сообщили о причастности находящегося под стражей 18-летнего жителя Зеленодольска к мошенническим действиям на территории Сызрани, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сызранские правоохранители установили личность потерпевшей. Ей оказалась 86-летняя местная жительница. Сотрудники МВД провели с ней беседу и сообщили, что она стала жертвой злоумышленников.

Женщина рассказала, что в начале августа ей позвонили из поликлиники и убедили продиктовать номер СНИЛС. Затем начались звонки от якобы правоохранителей и представителей различных организаций: запугивая пособничеством террористам, ее вынудили, в тайне от родственников, снять в банке и отдать курьеру, назвавшему кодовое слово, 630 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на задержание соучастников злоумышленника и установление его причастности к совершению аналогичных преступлений на территории региона.