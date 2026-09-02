В Сызрани 86-летняя местная жительница под влиянием мошенников лишилась 600 тыс. рублей

В полицию Сызрани обратились коллеги из Саратова. Он и сообщили о причастности находящегося под стражей 18-летнего жителя Зеленодольска к мошенническим действиям на территории Сызрани, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Сызранские правоохранители установили личность потерпевшей. Ей оказалась 86-летняя местная жительница. Сотрудники МВД провели с ней беседу и сообщили, что она стала жертвой злоумышленников.
Женщина рассказала, что в начале августа ей позвонили из поликлиники и убедили продиктовать номер СНИЛС. Затем начались звонки от якобы правоохранителей и представителей различных организаций: запугивая пособничеством террористам, ее вынудили, в тайне от родственников, снять в банке и отдать курьеру, назвавшему кодовое слово, 630 тысяч рублей.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на задержание соучастников злоумышленника и установление его причастности к совершению аналогичных преступлений на территории региона.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках