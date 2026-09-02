Михаил Маряхин поздравил коллектив тольяттинской гимназии №48 с Днем знаний⠀

Депутат Самарской губернской думы Михаил Маряхин принял участие в торжественной линейке в гимназии №48 г. Тольятти.⠀

"1 сентября - особенный, волнующий праздник. Для первоклассников звучит первый звонок, открывающий двери в мир знаний и невероятных открытий. Для выпускников начинается год, который во многом станет решающим этапом в выборе жизненного пути. Рад был увидеть счастливые лица ребят, их родителей и, конечно, наших замечательных учителей", - рассказал Михаил Маряхин. ⠀

Гимназия № 48 всегда славилась высоким уровнем подготовки и крепкими традициями.

"Желаю школьникам неиссякаемой энергии, отличных оценок и верных друзей! Педагогам и наставникам - мудрости, сил и гордости за своих воспитанников. А родителям - терпения и как можно больше поводов для радости за детей. В добрый путь, к новым знаниям и вершинам!" - поздравил с Днем знаний Михаил Маряхин всех собравшихся.