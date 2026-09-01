Идеи, технологии и молодые инженеры: "Хайтек. Юниоры 2026" на старте

23–24 сентября 2026 года на площадке технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" во второй раз пройдет отборочный этап международного фестиваля научно-технического творчества детей и молодежи "Хайтек. Юниоры", в котором примут участие школьники и студенты 16-19 лет.

По формату его можно назвать инженерным хакатоном. В ходе фестиваля конкурсанты разрабатывают и презентуют решения реальных производственных задач, представленных партнерами: от решений в сфере компьютерного зрения и создания локальной ИИ-системы до разработки программных модулей БАС.

Экспертами выступают специалисты компаний-заказчиков, которые представили прикладные конкурсные задачи. Участники Фестиваля смогут получить возможность стажировки в ведущих производственных компаниях, оформить цифровое портфолио и получить до 10 баллов ЕГЭ за успехи в мероприятиях "Хайтек. Юниоры".

Победители отправятся на финал, который состоится с 9 по 13 ноября 2026 года в Екатеринбурге на площадке МВЦ "Екатеринбург-Экспо" (совместно с чемпионатом "Хайтек").

В прошлом году в отборочном этапе в технопарке "Жигулевская долина" приняли участие более 100 молодых разработчиков из 22 школ, колледжей и вузов региона. Участники соревновались в решении семи конкурсных заданий, разработанных по реальным запросам компаний-резидентов технопарка "Жигулевская долина". Кейсы охватывали разнообразные производственные аспекты, например, создание алгоритма прогнозирования нагрузки на оптоволоконную сеть, организацию нового производственного подразделения станкостроительной компании, разработку обучающей программы с применением нейросетей для адаптации новых сотрудников.

Фестиваль "Хайтек. Юниоры 2026" организован министерством промышленности и торговли Российской Федерации совместно с АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и АНО "Агентство развития профессионального мастерства". Отборочные этапы проводятся в субъектах Российской Федерации.