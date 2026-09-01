Идеи, технологии и молодые инженеры: "Хайтек. Юниоры 2026" на старте

23–24 сентября 2026 года на площадке технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" во второй раз пройдет отборочный этап международного фестиваля научно-технического творчества детей и молодежи "Хайтек. Юниоры", в котором примут участие школьники и студенты 16-19 лет.
По формату его можно назвать инженерным хакатоном. В ходе фестиваля конкурсанты разрабатывают и презентуют решения реальных производственных задач, представленных партнерами: от решений в сфере компьютерного зрения и создания локальной ИИ-системы до разработки программных модулей БАС.
Экспертами выступают специалисты компаний-заказчиков, которые представили прикладные конкурсные задачи. Участники Фестиваля смогут получить возможность стажировки в ведущих производственных компаниях, оформить цифровое портфолио и получить до 10 баллов ЕГЭ за успехи в мероприятиях "Хайтек. Юниоры".
Победители отправятся на финал, который состоится с 9 по 13 ноября 2026 года в Екатеринбурге на площадке МВЦ "Екатеринбург-Экспо" (совместно с чемпионатом "Хайтек").
В прошлом году в отборочном этапе в технопарке "Жигулевская долина" приняли участие более 100 молодых разработчиков из 22 школ, колледжей и вузов региона. Участники соревновались в решении семи конкурсных заданий, разработанных по реальным запросам компаний-резидентов технопарка "Жигулевская долина". Кейсы охватывали разнообразные производственные аспекты, например, создание алгоритма прогнозирования нагрузки на оптоволоконную сеть, организацию нового производственного подразделения станкостроительной компании, разработку обучающей программы с применением нейросетей для адаптации новых сотрудников.
Фестиваль "Хайтек. Юниоры 2026" организован министерством промышленности и торговли Российской Федерации совместно с АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и АНО "Агентство развития профессионального мастерства". Отборочные этапы проводятся в субъектах Российской Федерации.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???