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Общество

Шестой кассационный суд отказался блокировать комплексную застройку Сухой Самарки

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Сухой Самарки потерпели поражение в очередном этапе борьбы против комплексного развития территории (КРТ) участка в границах улиц Белорусской и Флотской. Шестой кассационный суд отказал в удовлетворении жалобы активистов.

Фото: Александра Ламзина

Участок по соглашению с мэрией получило ООО "СЗ Фарн-Строй". Компания должна расселить и снести аварийные и ветхие дома, расположенные на площадке, а на их месте возвести новые жилые высотки.

ООО "СЗ Фарн-Строй" владеют члены семьи Хугаевых, компании которых ведут застройку микрорайона Волгарь в Куйбышевском районе. 

Однако жители микрорайона выступили против КРТ. Причиной стало то, что в границы застройки попала зеленая зона. В борьбе за сохранение деревьев горожане прошли несколько судебных процессов в 2025 году. В Самарском областном суде они оспаривали ряд нормативно-правовых актов, в том числе генплан Самары, изменения в Правила застройки и землепользования, постановление о КРТ. Аналогичные требования рассматривал Ленинский районный суд. Обе инстанции не поддержали горожан.

В Куйбышевском районном суде жители настаивали на запрете местной администрации организациям любой правовой формы выдавать разрешения, порубочные билеты и вырубать деревья, кустарники, менять природный ландшафт в границах улиц Белорусской и Флотской. Но и там они проиграли.

Также в Ленинском районном суде инициативная группа горожан пыталась доказать незаконность решения городской администрации, которая отказала им в рассмотрении вопроса о смене зонирования территории, выделенной под КРТ. Жители предлагали перевести участок площадью 5,05 га в зону Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) и зарезервировать его под строительство объектов социального назначения без возведения многоквартирных домов любой этажности, а участок площадью 7,08 га — в зону Р-3 (зона природных ландшафтов).

Свою позицию истцы обосновали доводом, что принятые властями решения создают условия для сверхплотной застройки высотными жилыми домами, влекущей вырубку зеленых насаждений и ухудшение экологической обстановки. Однако суд встал на сторону властей и застройщика, указав на то, что горожанам отказали, так как их предложение не соответствовало генплану города. Обжалование в апелляционной инстанции результата не дало.

Однако активисты решили продолжить борьбу. Они подали жалобу в Шестой кассационный суд. В августе он вынес решение. Жалобу оставили без удовлетворения. 

Между тем реализацию самого проекта КРТ поставили на паузу. Причиной стала необходимость проработки вопроса развития транспортной инфраструктуры. Почитайте подробности.

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Последние комментарии

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