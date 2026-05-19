Комплексную застройку Сухой Самарки приостановили: причина

Реализация проекта комплексного развития территории в границах улиц Белорусской и Флотской в Куйбышевском районе Самары поставлена на паузу. Об этом во вторник, 19 мая, на заседании комитета гордумы по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям заявил глава департамента градостроительства Максим Астапов.

"Проект не утвержден. Его рассматривал градостроительный совет при губернаторе и принял решение приостановить по нему работу до тех пор, пока не будут проработаны все варианты развития дорог", — рассказал Максим Астапов.

По его словам, депстрой издал распоряжение о подготовке проекта планировки территории для расширения улицы Белорусской. Дорогу планируют сделать четырехполосной на всем протяжении — от моста через реку Татьянку до Самарского шоссе.

Глава депстроя отметил, что проект будет готов не ранее 2027 года, так как не выделено финансирование и не проводились торги про поиску подрядчика.

"Скорее всего, инвестор КРТ будет с нами судиться по поводу продления срока исполнения договора. Сейчас он составляет 7 лет", — добавил Максим Астапов.

Инвестором является ООО "СЗ Фарн-Строй". По договору с мэрией Самары компания получила под комплексное развитие территорию площадью 12,13 га. Ей предстоит расселить и снести аварийные и ветхие дома. На их месте застройщик сможет возвести новые жилые высотки.

Еще на первых этапах работы "СЗ Фарн-Строй" столкнулся с негативной реакцией местных жителей. Вызвало ее то, что в границы КРТ попала зеленая зона. Самарцы даже подали в суд на мэрию, чтобы не допустить вырубки деревьев, но проиграли. Причиной стало то, что данная зеленая зона официально лесом не является.