До 19 этажей: федеральный застройщик построит новый ЖК в Самаре

До 19 этажей: федеральный застройщик построит ЖК в Самаре

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Железнодорожном районе Самары планируется строительство нового жилого комплекса. Причем к реализации проекта привлечен федеральный застройщик. Информацию об этом опубликовал региональный Фонд развития жилищного строительства (ФРЖС).

Фото: Юлия Зиганшина

Под застройку выделен участок в границах улиц Мориса Тореза, Партизанской и Тухачевского площадью 3,5 тысячи кв. метров. Он находится во дворах, между хрущевками. Там располагаются гаражи и пустырь, на котором паркуют машины местные жители.

Как сообщили Волга Ньюс в министерстве строительства Самарской области, ФРЖС получил участок в 2013 году и оформил на него право собственности. На данный момент фонд заключил договор с инвестором, в рамках которого на указанной территории планируется строительство нового жилого комплекса.

"Сроки разработки проекта и строительства пока не определены. Концепцией предусмотрено строительство жилого комплекса переменной этажности с максимальной высотой до 19 этажей. При этом основную часть застройки составят мало- и среднеэтажные здания высотой до 9 этажей, — рассказали Волга Ньюс в минстрое. — Архитектурные решения разработаны с учетом необходимости сохранения инсоляции соседних домов и формирования гармоничного облика квартала. Предусмотрено размещение социального жилья". 

По словам представителей минстроя, также в ЖК сделают подземный и многоуровневый паркинги, детские и спортивные площадки. Кроме того, запланирована реконструкция существующего спортивного корта на прилегающей территории.

Кто будет строить ЖК, минстрой не сообщил. Однако в карточке проекта на сайте ФРЖС указано, что инвестором станет ООО "СЗ "Практика-Центр". Это одна из структур уральской девелоперской компании "Практика", с которой самарский минстрой заключил соглашение на ПМЭФ-2025.

Основателем и владельцем "Практики" является Александр Невмержицкий. В основном застройщик работает в Екатеринбурге и Свердловской области. Но сейчас также занимается комплексным развитием территорий в Кемеровской, Курганской и Томской областях. Соглашение "Практики" с Самарской областью предусматривает реализацию до 2035 года крупного инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства стоимостью более 7 млрд рублей.

Также в карточке проекта указаны немного иные параметры застройки. В частности, говорится, что предполагается строительство двух домов переменной этажности высотой от 6 до 8 этажей с подземным паркингом на 42 машиноместа, и представлены вот такие рендеры. 

Фото: ФРЖС СО
Фото: ФРЖС СО

Окончательно параметры застройки будут определены в рамках разработки проекта. Судя по информации минстроя, его представят горожанам на публичных слушаниях.

"Отметим, что проект будет дорабатываться с учетом предложений и замечаний жителей", — заверили представители министерства.

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

