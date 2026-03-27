Представители ЕИСЖС «Наш дом РФ» оценили масштаб жилых башен «Баланс Тауэрс» в Самаре

В Самаре с рабочим визитом побывали эксперты ключевого института развития строительной отрасли – Единой информационной системы жилищного строительства «Наш дом РФ» (ЕИСЖС «Наш дом РФ»). Вместе с представителями министерства строительства Самарской области они посетили строящийся жилой комплекс «Баланс Тауэрс». Выбор объекта для показа был не случаен: этот проект уже называют архитектурной и инженерной гордостью не только Самарской области, но и всей страны.

Почему «Баланс Тауэрс»?

Выбор именно этой стройки для визита продиктован несколькими факторами. Во‑первых, жилые башни «Баланс Тауэрс» — это самый высокий жилой дом в Самарской области. 37-этажная башня достигает отметки 130 метров и станет новой архитектурной доминантой города. Во‑вторых, уникальность проекта подтверждена на федеральном уровне: в 2025 году комплекс был признан лучшим жилым небоскрёбом России по версии престижной национальной премии URBAN Awards, которую часто называют «Оскаром» в мире девелопмента.

Кроме того, для здания высотой более 100 метров были разработаны специальные технические условия пожарной безопасности, а проектная документация получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» – государственной организации, которая проводит экспертизу космодромов, гидроэлектростанций и других уникальных объектов.

В ходе осмотра важные гости смогли лично оценить масштаб сложнейшего инженерно-строительного процесса, а также познакомиться с архитектурной концепцией комплекса, автором которой выступило московское бюро T+T Architects.

Особый интерес вызвали конструктивные решения, заложенные в основу небоскрёба. Специалисты обратили внимание на монолитный железобетонный каркас и фундаментную плиту, рассчитанные на экстремальные нагрузки, а также на уникальную веерную геометрию башен, которая создаёт неповторимый архитектурный облик.

Кульминацией визита стало посещение самого верхнего, 37-го этажа строящейся башни. С высоты 130 метров перед гостями открылась панорама города, делового центра и речных просторов. Подъём на самую высокую точку строящегося жилого здания региона позволил наглядно продемонстрировать уникальные видовые характеристики, за которые проект был отмечен профессиональным сообществом.

В Самарской области сегодня ведётся множество строек – от массового жилья до инфраструктурных объектов. Но именно «Баланс Тауэрс» удостоился чести принимать представителей федеральной цифровой платформы и регионального ведомства. Для девелоперской компании «Альянс-Менеджмент» это не просто статусный визит, а настоящее признание многолетней работы, бескомпромиссного подхода к качеству и смелости архитектурных решений.

Как отметил генеральный директор девелоперской компании «Альянс-Менеджмент» Данил Либуркин: «Мы выбрали верное направление – создавать проекты, которые становятся точками роста для города. Приятно, что наш труд и уникальность проекта «Баланс Тауэрс» получили высокую оценку на федеральном и региональном уровне. Мы видим, что такая стратегия востребована, и будем продолжать развивать проекты, формирующие новое качество жизни в Самаре».

Ввод жилых башен «Баланс Тауэрс» в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал 2026 года. Сейчас строительство идёт полным ходом, и уже в ближайшее время небоскрёб станет новым центром притяжения для жителей и гостей города, подтверждая, что ставка на качество и инновации – это путь к устойчивому развитию.