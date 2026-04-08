"Будет битва": самарцы отказали застройщику ЖК "Дом у озера" в поблажках с парковкой

В Самаре подвели итоги общественных обсуждений по вопросу организации парковок для 17-этажного жилого комплекса "Дом у озера", который построили на улице Стара Загора, 249а. Горожане оставили массу нелестных отзывов на решения, предлагаемые застройщиком - СЗ "Успех". Публикуем подробности.

Спор относительно организации платных парковок - давний для СЗ "Успех". Еще на этапе согласования компания добивалась отклонения от параметра, предусматривающего организацию одного машиноместа на каждую квартиру в доме. Получить его не удалось, на основании чего региональный минстрой отказал в выдаче разрешения на строительство ЖК. Попытки оспорить это в суде успех не возымели.

Разрешение минстрой выдал, но на строительство дома с подземной парковкой на 132 места наземной стоянкой на 15 мест. В июле 2025 года, когда возведение каркаса ЖК вышло на финальную стадию, "Успех" попросил скорректировать документ. Одной из причин стал отказ от организации подземной автостоянки. Взамен застройщик решил увеличить количество машиномест около дома до 42 за счет установки двухъярусных механизированных парковок и организовать наземную стоянку на 100 автомобилей с аналогичным оборудованием на соседнем участке возле дома №231 по улице Стара-Загора.

Минстрой отказал компании, а она, как и в прошлый раз, обратилась в суд и проиграла. На решение арбитража "Успех" подал апелляцию, а также направил заявку на согласование отклонений по парковкам в министерство градостроительной политики Самарской области. Общественные обсуждения по ней прошли в марте.

Застройщик попросил горожан согласовать организацию парковок у ЖК по коэффициенту 0,3 машиноместа на квартиру. У жителей это вызвало негодование. Против удовлетворения заявки высказались более 60 человек, и большинство отзывов рекомендовано учесть. Вот самые яркие:

"Отклонить. Мест парковочных во дворе нет, заняты уже действующими домами. Новый дом обещал сделать парковку на цоколе. Обещали - пусть делают".

"Мест не хватает уже сейчас. Если запустить еще 17-этажный дом, то тогда заехать во двор будет невозможно. Построили дом во дворе. Детям гулять негде, площадок нет, одни машины".

"Отрицательное, будет битва за место в соседних домах".

"Категорически против. Норма 0,3 места на квартиру является критически низкой и не отвечает реальным потребностям населения. Построенная с таким дефицитом парковок многоэтажка создаст проблему на десятилетиях вперед".

"Дом уже построен! Неужели только сейчас поняли, что с парковочными местами для новых жителей будет сложность? Район плотно застроен многоэтажками, у которых и так уже сложности с парковкой. И сейчас тихо, без особого объявления для жителей, хотят урезать количество парковочных мест. Позор, о людях не думают вообще. Обещали двухуровневую подземную парковку. Где?".

"Голосую ПРОТИВ! Ознакомившись с материалами проекта о снижении норматива количества машиномест до 0,3 ед. на одну квартиру, выражаю категорическое несогласие по следующим основаниям:

1) Нарушение ст. 40 Градостроительного кодекса РФ. Желание застройщика максимально плотно застроить участок и сэкономить на строительстве подземных/многоуровневых паркингов не является законным основанием для отклонения от нормативов.

2) Создание дефицита парковочного пространства. Установление нормы 0,3 м/места при фактическом уровне автомобилизации в регионе (в среднем более 350 авто на 1000 чел.) приведет к нехватке мест для 70% жителей будущего дома. Это неизбежно повлечет за собой стихийную парковку на тротуарах, газонах и детских площадках, избыточную нагрузку на придомовые территории соседних жилых домов.

3) Угроза пожарной безопасности и жизни граждан. Загромождение проездов личным автотранспортом из-за отсутствия парковочных мест сделает невозможным беспрепятственный проезд пожарной техники, машин МЧС и скорой медицинской помощи к жилым домам (нарушение требований Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

4) Ухудшение экологической обстановки. Повышение плотности транспорта во дворах приведет загазованности и снижению качества атмосферного воздуха, что нарушает право граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ). На основании вышеизложенного прошу отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров в части снижения количества машиномест".

Сторонники одобрения заявки "Успеха" тоже обозначились на общественных обсуждениях. Большинство таких отзывов, в том числе коллективных (с подписями 130 человек), были шаблонными: "Выражаю положительное мнение по данному вопросу", но их учет сочли нецелесообразным в виду отсутствия конкретных замечаний. Но были и те, кто указал, что застройщик купил участок рядом с ЖК под парковку. И эти отзывы рекомендовали учесть.

Так или иначе, окончательное решение будет выносить минград. Сроки неизвестны.